Des élections riches d'enseignements et pas seulement pour demain

A les considérer avec un peu de distance, au lieu de tomber dans les analyses instantanées qui collent si bien avec une campagne qui devait se résumer à un match entre le Front National ou, plutôt, le Rassemblement National et le parti du président, ces élections européennes sont riches d'enseignements. Et pas seulement pour demain, c'est à dire pour les semaines qui viennent. D'abord, et c'est le signe que les Français sont beaucoup moins indifférents à l'avenir de l'Europe que d'aucuns le rabachaient : ils ont pris, souvent de bon matin, le chemin des urnes. Et voté bien davantage que les sondages ne l'avaient laissé supposer, dans un mouvement, d'une certaine manière, en phase avec les citoyens des pays de l'Union qui ont pris ce rendez-vous très au sérieux. C'est un constat encourageant et qui oblige toutes les familles politiques.