Politique | Landes : Xavier Fortinon, un Président au coeur de la convergence des luttes en 2020

07/01/2020 | La longue série des cérémonies des voeux pour 2020 est ouverte. Un des premiers à se lancer ce lundi soir était Xavier Fortinon, président du Conseil départemental des Landes.

C'est un Xavier Fortinon au discours pour le moins combatif, qui souhaitait ses vœux aux corps constitués ce 6 janvier a l'Hôtel du Département. Ne faisant évidemment pas l'impasse sur les municipales à venir, le Président du Département, qui n'oublie pas non plus les élections régionales et départementales en 2021, a aussi insisté sur le rôle de sa collectivité au cœur d'une véritable convergence des « luttes ». Un terme loin d'être choisi au hasard par le successeur d'Henri Emmanuelli, fustigeant « un Gouvernement à contre-courant de l'Histoire et rejouant les années 80 (...) en reprenant le cycle libéral de Reagan et Thatcher ». Une politique libérale qui n'est pas étrangère, selon lui, à ce que « l'année 2020 commence dans un climat social lourd, et où le conflit et la crise sociale sont permanents autant que la colère et l'inquiétude ». Un discours, au total bel et bien donné par un président socialiste en « lutte », « pour porter le projet d'une société plus juste et plus égalitaire ».

Si Xavier Fortinon a rappelé dans ses premiers mots « le rôle essentiel des maires » et des communes, « en première ligne pour répondre aux enjeux sociaux croissants », et leur proximité avec le Département, la tenue de son discours était bien sûr de présenter les actions et politiques existantes ou à venir du Conseil départemental, sur son cœur de compétence que sont la solidarité et l'équité territoriale. « Et ce malgré les contraintes budgétaires et réglementaires fortes que nous impose le Gouvernement » n'a-t-il pas manqué de souligner.



Numérique, solidarités, environnement, ...

Des actions présentées comme autant de luttes. « Lutte pour l'égal accès au numérique pour tous, avec le déploiement du très haut débit pour tous », et l'assurance d'une couverture à 100% du département dès 2022. « Lutte contre les inégalités sur le territoire, avec la revitalisation des centres-bourgs, et la lutte contre l'étalement urbain qui permet de redonner vie au village et de lutter contre la solitude ». Lutte aussi pour la solidarité « en améliorant le maintien à domicile et l'encadrement dans les Ehpad, avec 200 postes recrutés en 5 ans ». « Lutte contre les discriminations liées au genre » avec l'annonce d'un plan départemental dédié à venir, « lutte contre les inégalités environnementales », avec encore des annonces sur des actions concernant notamment la préservation du littoral face à une érosion « inédite » du trait de côte, ou encore le rappel du « Schéma nature 40 » sur la préservation des espaces naturels sensibles.

Ne pas rompre avec l'innovation

A ces luttes, s'ajoutent d'autres promesses pour l'année qui démarre, à l'image d'un plan départemental sur l'habitat social témoignant de « la forte volonté du Département d'accompagner la construction de logements sociaux », ou encore le Projet alimentaire départemental, promis pour « bientôt », qui vise « à apporter une offre alimentaire sûre et de qualité dans les cantines », via prioritairement les circuits courts, ainsi que « des bonnes pratiques auprès des jeunes en matière d'alimentation et d'environnement ».

Une année 2020 qui, dans les modes d'action du Département, ne compte pas rompre avec l'innovation à l'image cite Xavier Foritnon, du Centre Alzheimer inauguré au printemps prochain, ou d'Agrolandes, inauguré quant à lui fin 2019, dont le rôle de recherche innovation et accompagnement des acteurs sera « déterminant dans les domaines agricoles et agroalimentaires ». Innovation encore sur le plan démocratique, avec l'annonce de la reconduction en 2020 de l'initiative de Budget citoyen lancé en 2019, dont les près de 1000 contributions, ont témoigné du succès auprès des landais.

L'impossible retour aux 90 km/h sur les routes landaises ?

Enfin, difficile pour le Président socialiste de ne pas faire part de ses regrets quant à la nouvelle loi « Mobilités » « qui fait l'impasse sur la LGV au Sud de Bordeaux. Cela veut dire pas de création de nouveaux sillons pour le fret, et donc toujours autant de camions sur les routes landaises. Ce n'est pas bon pour l'environnement, ce n'est pas bon pour la santé, ce n'est pas bons pour les échanges avec l'Espagne (…) Ce n'est pas bon pour la vie quotidienne des habitants ».

Un volet mobilité qui a aussi permis au Président du Département de faire part de ses interrogations quant à la possibilité ouverte par cette même loi, de repasser certaines sections de routes départementales à à 90km/h. Un questionnement nourri par une circulaire du Conseil National de Sécurité qui détaille des préconisations pour ce retour à 90 km/h : « les routes concernées doivent faire au minimum 10 kilomètres, sans arrêt de transports en commun, sans maisons sur le bas côté, ne pas traverser de commune ou de chemin de randonnée ou encore ne pas être empruntées part des engins agricoles... » Une longue listes de conditions « drastiques » selon le Président et dont l'énumération a fait rire l'assemblée landaise tant elle semble rendre impossible dans le département de nouveaux basculements à 90km/h. Xavier Fortinon a ainsi indiqué saisir le Préfet afin de réunir la commission départementale de Sécurité et recueillir son avis. La décision du Département devrait être connue pour la fin du premier trimestre 2020.



Par Solène Méric

Crédit Photo : Aqui.fr