Politique | Le cœur de l'agglomération paloise 100% fibre en décembre !

30/04/2019 | 75 % des études sont déjà réalisées et 35% des prises construites pour atteindre l'objectif de décembre 2019: couvrir entièrement 6 communes de la CAPBP en fibre optique

Ce lundi 29 avril, François Bayrou, Président de la Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées, et Eric Jammarron, Président de la Fibre paloise, ont mis en service le Nœud de Raccordement Optique de Buros. Un branchement qui marque le nouveau virage ambitieux de l'agglomération quant au déploiement de la fibre optique pour Pau et ses communes limitrophes. Objectif annoncé : couvrir à 100% 6 communes du territoire à fin 2019. Les heureuses élues sont Pau, Lescar, Lons, Billère, Bizanos et Idron. Mais les autres communes de l'agglo ne sont pas oubliées.

L'heure était à la satisfaction ce lundi matin, avenue des Lilas à Pau pour le branchement d'un nouveau nœud de raccordement optique par les techniciens de la Fibre Paloise. Le concessionnaire, filiale d'Axione, choisi en mai dernier par les élus de la CAPBP pour assurer le déploiement et l'exploitation technique et commerciale du réseau fibre sur une partie de son territoire, s'est donc bel et bien mis au travail. Pour être dans les temps, 75 % des études sont déjà réalisées et 35% des prises construites. Car l'objectif à tenir est ambitieux : une couverture en fibre optique à 100% sur Pau, Lescar, Lons, Billère, Bizanos et Idron pour décembre 2019, ainsi que pour une « grande partie » du réseau des communes de Lée, Jurançon, Mazèere Lezons et Gelos. Sur ces communes l'autre partie des travaux liée à la fibre optique sera assurée par le syndicat mixte du département « La Fibre 64 » et son délégataire. Quant au réseau fibre des autres communes de la CAPBP, c'est cette fois uniquement le réseau départemental qui sera déployé. Pour ces communes, les engagements du département porte au plus tard à 2022 la couverture totale par la fibre.

520 km de câbles, 24 610 nouvelles prises...

Concrètement sur le cœur d'agglomération, les opérations présentées en ce début de semaine s'articulent sur deux axes. Il s'agit, d'une part, d'étendre le réseau actuel (déjà bien fourni de 63 709 prises) afin de couvrir de nouvelles zones grâce au déploiement d'un potentiel estimé de 24 610 nouvelles prises, et d'autre part, de compléter ce réseau existant pour assurer une couverture complémentaire sur des zones déjà partiellement établies avec 2 710 prises. Soit un total de déploiement de 520 kilomètres de nouveaux câbles de fibre optique, la création de 5 nœuds de raccordements optiques, ainsi que 64 nouveaux points de mutualisation.

En outre, le réseau déjà en place sur les communes concernées sera aussi remis à niveau aux standards techniques actuels afin de permettre l'arrivée de nouveaux opérateurs sur les 126 points de mutualisation existants. Si actuellement seuls SFR, Orange et le fournisseur d'accès internet régional Kiwi sont présents dans l’Agglo, Bouygues Telecom, Free ainsi que plusieurs opérateurs alternatifs pourront se positionner à compter de la fin de l'année, de même que des fournisseurs d'accès pour les professionnels.

A noter tout de même, une fois les travaux achevés en décembre, il faudra compter environ 3 mois pour que leurs services soient disponibles auprès des usagers. Et ce sera à ces derniers de contacter un fournisseur d’accès à internet pour assurer le branchement (qui peut-être payant) jusqu’à chez eux.



Par Solène Méric

Crédit Photo : Ville de Pau