Politique | Le Département de la Dordogne lance les trophées du développement durable

21/02/2020 | Le conseil départemental de la Dordogne lance de nouvelles actions en matière de développement durable et d'excellence environnementale.

Préserver, améliorer et valoriser l’environnement et les ressources naturelles sur le long terme, en maintenant les grands équilibres écologiques, en réduisant les risques et en prévenant les impacts environnementaux, compte parmi les objectifs fixés par le conseil départemental de la Dordogne. Le 17 février la collectivité a annoncé de nouvelles actions en matière d'excellence environnementale : un nouveau plan climat départemental, des appels à projets économie circulaire et énergie renouvelable, et les premiers trophées du développement durable.

Après avoir mené plusieurs actions exemplaires en matière de développement durable, comme l'introduction de l'alimentation bio et locale dans les collèges de Dordogne, la charte zéro pesticides signée désormais par la totalité des communes, ou encore l'opération "rivières propres", le conseil départemental de la Dordogne souhaite aller plus loin en proposant de nouvelles actions avec l'implication des citoyens. C'est ainsi qu'un nouveau plan climat départemental sera lancé cette année. "Le changement climatique nous met face à une urgence planétaire et dans l'obligation de trouver des solutions locales. Il faut accepter de revoir nos façons de travailler, de vivre et de produire, a indiqué Germinal Peiro, président du Département en présentant les nouvelles actions. Le nouveau plan climat se veut être "volontaire, participatif avec des solutions émanant des habitants eux mêmes et concret." Le lancement est programmé avec près de 200 collégiens au centre départemental de la communication, le 10 mars prochain.

Le Département de la Dordogne lance également des appels à projets "économie circulaire" et énergie renouvelable à destination des acteurs privés du territoire, entreprises ou associations. Un des objectifs est de participer à la transition énergétique de la Dordogne et à la réduction des gaz à effet de serre. Pour être éligibles, les projets proposés devront mobiliser des investissements, avoir un impact sur la dynamique économique et sociale au plan local, être innovants, diffuser de bonnes pratiques. Plus d'infos. Le financement de la collectivité portera sur un maximum de 25 % du coût du projet.

Une remise des prix le 3 juin

Le 17 février, le Conseil départemental de la Dordogne a également lancé la 1ère édition des Trophées du Développement Durable. Ces trophées sont l’occasion de valoriser les actions menées sur le territoire et de mettre en lumière les richesses et la diversité des initiatives portées par les acteurs périgourdins. Cette 1ère édition est ouverte aux collectivités, aux entreprises et aux associations du département. Une plateforme dédiée aux Trophées du développement durable permet de déposer un dossier de candidature en ligne : perigorddurable.dordogne.fr . Les actions retenues doivent agir en faveur du développement durable et porter au minimum sur deux de ses trois dimensions (environnementale, économique, et sociale) tout en favorisant une gouvernance partagée. Ces trophées ont pour objectifs de : prendre en compte le développement durable dans ses trois dimensions (l’environnement, l’économie, le social), de favoriser l’émergence et l’expérimentation de projets locaux, si possible innovants, et encourager la conduite du changement pour un développement durable, de valoriser des projets pilotes et des pratiques « exemplaires » menés par des acteurs périgourdins et partager leurs expériences. Un jury composé d’élus départementaux, de représentants de l’administration départementale et d’experts statuera sur six lauréats (2 par catégories). Les citoyens pourront voter via la plateforme pour un projet qui a retenu leur attention dans l’ensemble des catégories. La remise des prix, se déroulera le 3 juin durant la semaine du développement durable au Centre de la Communication à Périgueux. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 29 mars à minuit.



Par Claude-Hélène Yvard

Crédit Photo : archives Claude Hélène Yvard