Politique | Le Département de la Dordogne met la main au porte monnaie pour relancer l'économie

20/05/2020 | Germinal Peiro le président du Département de la Dordogne annonce 10 millions € supplémentaires pour soutenir les artisans et le tissu de petites entreprises.

A la crise sanitaire du Covid 19, s'est ajoutée pour bon nombre de secteurs économiques, à l'exception de l'agriculture et de l'agroalimentaire qui ont plutôt bien résisté, une crise économique. L'économie de la Dordogne, ce sont majoritairement des TPE et des PME. Elles sont aujourd'hui sont en difficulté, en particulier dans le secteur de l'hôtellerie restauration, le bâtiment et la construction. Le Département lance un plan sauvegarde de l'économie et de l'emploi. Ce mardi matin, Germinal Peiro a fait un état des lieux des budgets mobilisés pour redonner du travail aux entreprises.

Germinal Peiro, le président du Conseil départemental de la Dordogne, l'avait annoncé dès la mi avril, la première priorité est de relancer les chantiers programmés et budgétés par la collectivité. Le Département n’a pas la compétence économique, mais il fait partie des gros donneurs d’ordre.

Dans le domaine du bâtiment, ce sont donc 160 chantiers qui vont être lancés, pour des montants variant de quelques milliers d'euros à 40 000 euros HT, permettant, aux entreprises de toute taille d'y répondre, via des consultations simplifiées. La collectivité a imaginé un vaste plan de sauvegarde de l'économie avec une enveloppe initiale de 150 millions d'euros, mais le Département souhaite y ajouter dans quelques jours, une enveloppe supplémentaire de 10 millions d'euros.

"Soutenir l'économie, c'est soutenir l'emploi, explique Germinal Peiro, et c'est du même coup amoindrir les dépenses d'aides sociales qui risquent de fortement augmenter dans les prochains mois ".

Ce mardi matin, en conférence de presse, la première non virtuelle, Germinal Peiro a listé des budgets mobilisés par le Département et ses organismes satellites pour redonner rapidement du travail aux entreprises périgourdines. Ainsi, 57,6 millions d’euros sont prévus pour les routes et les bâtiments départementaux comme les collèges (Mussidan, Terrasson et Le Bugue)…Le Conseil départemental travaille à la préparation d'un programme complémentaire de petits chantiers, sur les routes et dans les bâtiments dont la collectivité est propriétaire. Ces travaux seraient plutôt réservés à des petites entreprises artisanales du bâtiment et des travaux publics, très nombreuses en Dordogne : montant prévu 3 millions. Le programme d’entretien des routes est de 11 millions d’euros. Le chantier de l'extension reconstruction du laboratoire départemental d’analyse et de recherche, situé à Coulounieix-Chamiers, victime d'un grave incendie en décembre 2018, est sur les rails avec une enveloppe de 14 millions d'euros. Le projet de maison départementale de l’habitat, réunissant tous les organismes spécialisés, avance et sera situé derrière la gare de Périgueux : ce projet s'élève 14,5 millions d’euros.

Le numérique, des chantiers colossaux

Le plus gros chantier est celui de la fibre à travers la Dordogne, mené par Périgord numérique, avec 40 millions d’euros cette année, 50 millions en 2021 et 285 millions prévus pour la dernière tranche de 2022 à 2025. Au total, l’investissement de tous les partenaires pour construire le réseau de fibre optique vers chaque foyer coûtera 475 millions d’euros. Ce chantier de la fibre optique offre des perspectives intéressantes de travaux jusqu'en 2025 pour les entreprises du secteur. L’office départemental Périgord Habitat doit investir 33 millions d’euros dans des chantiers de construction avec un coup de pouce d'un million d'euros du Département afin de réaliser des chantiers d’entretien urgents. Il y a aussi l’aide aux communes de 15 millions d’euros, l’aide à la rénovation de l’habitat privé des propriétaires occupants pour 3 millions d’euros, la participation au fonds de soutien, destiné aux entreprises non éligibles aux aides de la Région et de l'Etat (celles qui n'ont pas de salariés, celles qui ont moins d'un an d'existence) lancé par les chambres consulaires en fléchant les sommes vers un volet social. "Notre préoccupation c'est l'artisanat et les petites entreprises, insiste Germinal Peiro, c'est notre tissu économique local. " Même si la collectivité a réalisé quelques "petites" économies sur ces deux derniers mois, sur le personnel, les déplacements, les fluides des bâtiments, le Département devra faire face à une diminution forte des recettes, notamment sur les droits de mutation ( normalement il s'agit de la dernière année, sauf si la réforme fiscale est abandonnée). Elle redoute par dessus tout, une explosion des dépenses sociales avec une augmentation sensible du nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active, le RSA.

En avril, elles ont augmenté de 5,5 %, avec 9700 allocataires. "Cet été, beaucoup de saisonniers n'auront pas de travail. Pour ceux qui en auront, la saison va débuter bien plus tardivement. Beaucoup sont ceux qui ne pourront pas recharger leurs droits au chômage, faute de durée de contrat suffisante. Nous voulons éviter que de nombreux petits artisans, commerçants mettent la clef sous la porte et se retrouvent sans rien, indique le président Peiro.

La prochaine session du Conseil Départemental devrait avoir lieu les 4 et 5 juin. Elle pourrait avoir lieu dans la salle de spectacle du centre départemental de la communication, dans le but de respecter la distanciation physique entre les conseillers.



Par Claude-Hélène Yvard

Crédit Photo : Photo illustration CD 47