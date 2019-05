Politique | Le Plan local d'urbanisme du Grand Périgueux soumis à l'avis de la population

28/05/2019 | L'enquête publique sur le projet du plan local d'urbanisme intercommunal du Grand Périgueux a lieu du 3 juin au 16 juillet. Les habitants sont invités à s'exprimer.

Depuis deux ans, l'agglomération périgourdine travaille à l'élaboration de son plan local d'urbanisme. Le but est d'établir un nouveau document d'urbanisme unique aux 43 communes du Grand Périgueux. Ce PLUI devrait être validé à la fin d'année. En attendant, ce plan est soumis aux avis et aux remarques des habitants. Dans chaque commune, les habitants pourront consulter les documents liés au PLUI, donner leur avis, exprimer leurs remarques, par mail ou sur internet ou rencontrer les enquêteurs du 3 juin au 16 juillet.

Après deux ans de discussions, d'échanges avec les maires des communes concernées, les services de l'Etat et plus de 250 réunions, le plan local d'urbanisme intercommunal du Grand Périgueux est prêt à être soumis à l'avis de la population. Du 3 juin au 16 juillet, chacun pourra lire les nombreux documents liés au plan, donner son avis et éventuellement soumettre ses requêtes. "C'est un projet ambitieux pour l'avenir de ce territoire qui devrait porter le nombre d'habitants à 118 000 à l'horizon 2032. Il est particulier dans sa forme car il concerne 43 communes (56 avec les communes déléguées du fait des regroupements de communes). Il prend en compte la dimension urbaine avec la ville centre Périgueux, le périurbain et le milieu rural. Tout a été réfléchi pour qu'il y existe une vraie cohérence sur l'ensemble du territoire entre les sujets liés aux mobilités, l'habitat, l'urbanisme, la transition énergétique et à l'environnement, la préservation des paysages, précise Stéphane Mottier, vice-président de l'agglomération en charge de l'urbanisme. Ce plan d'urbanisme, une fois qu'il sera approuvé, a pour but de définir pour les 12 prochaines années le droit des sols sur l'agglomération périgourdine. Par rapport aux documents en vigueur actuellement dans les différentes communes, le potentiel constructible va diminuer de 44 % au niveau de l'intercommunalité.

"A l'heure actuelle, certaines communes ont des documents d'urbanisme vieux de 20 ou 30 ans. Pour celles ci, les changements en matière de réglementation risquent d'être importants. D'autres ont adopté récemment leurs documents d'ubanisme répondant majoritairement aux dernières évolutions règlementaires. Pour elles, l'impact sera moindre. Le but est d'avoir un document de référence unique avec les mêmes régles pour tout le monde, pour une meilleure lisibilité. C'est aussi une question d'équité," poursuit le vice-président. Pour mémoire le PLUI doit répondre aux objectfs suivants : améliorer la mobilité et équilibrer le territoire ; renforcer la dynamique économique, valoriser les patrimoines : conforter la qualité de vie, développer les solidarités.

La population, invitée à s'exprimer

Le Grand Périgueux qui a reçu plus de 700 courriers à ce sujet et organisé au préalable 35 réunions publiques qui ont réuni un milliier de personnes, s'attend à être sollicité. Du 3 juin au 16 juillet, les habitants sont invités à consulter les documents liés au PLUI, à faire remonter leur avis et éventuelles remarques aux neuf commissaires enquêteurs, nommés par le Tribunal administratif de Bordeaux. Ils travailleront en toute indépendance. D'autres outils ont été mis en oeuvre pour permettre à chacun de s'exprimer. En plus des permanences des enquêteurs organisées dans toutes les communes, dont les lieux et les horaires sont à retrouver sur le site internet de la collectivité , les habitants peuvent écrire à l'agglomération, envoyé un mail ou déposer leurs observations sur un site dédié. L'enquête publique permettra aussi de s'exprimer sur l'abrogation des cartes communales et les nouveaux périmètres des monuments historiques. L'enquête publique s'achève le 16 juillet, ensuite le préfet aura un mois pour valider l'ensemble du document. Le plan local d'urbanisme devrait être définitivement adopté en novembre ou décembre.



Par Claude-Hélène Yvard

Crédit Photo : archives C Hélène Yvard