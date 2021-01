Politique | Le sous-préfet Le Moing-Surzur est arrivé à Bayonne

27/01/2021 | Ce Breton remplace le sous préfet Hervé Jonathan promu préfet de Walis-et-Futuna

Ancien ingénieur d'une entreprise d'aquaculture, il a effectué un long parcours avant d'arriver au bord de l'Adour en ce début de semaine. Prise de contact avec le préfet des Pyrénées-Atlantiques, cérémonie au monument aux mort et entretien avec Jean-René Etchegaray, le président de la Communauté d'agglomération Pays basque et maire de Bayonne et contact avec la presse ont constitué le menu de sa première journée.

"Quand j'ai eu la confirmation de mon affectations, mes prédecesseurs au Pays basque m'ont décrit un Pays de Cocagne avec des tremolos dans la voix!" C'est avec une pointe humour que le Breton Philippe Le Moing qui remplace Hervé Jonathan promu préfet de Walis et Futuna, en Polynésie a décrit cette appréciation flatteuse. Un Breton qui est passé d'abord par le privé, comme ingénieur dans une grosse entreprise spécialisée dans l'aquaculture, Sepia International. "Elle était spécialisée dans les crevettes et les poissons dans les zones subtropicales précise-t-il. J'y suis resté grosso modo pendant huit ans et après avoir pas mal bourlingué pendant cinq ans en Afrique, j'ai décidé de travailler pour l'interêt général, dans le service public, réservé à ceux qui viennent du monde de l'entreprise."

Ce nouveau sous-prefet de 56 ans -"Je suis né en 64, mais n'y voyez pas un lien avec ce département"- a un CV et un parcours de globe trotter long comme le bras: passage à l'ENA, Ecole Nationale de l'Admnistration, directeur général des impots au ministère des Finances. "J'y resterai quatre ans avant de gagner le ministère de l'Intérieur, d'abord en occupant trois postes de sous préfet, ce qui est un grand classique quand on entre au ministère de l'Intérieur, dont deux postes de directeur de cabinet, dans la Sarthe dans un premier temps avant de gagner l'Ile de la Réunion où je ne suis pas resté très longtemps avant d'être appelé comme secrétaire général à la préfecture du Loire et Cher où je suis resté un peu plus de deux ans. Et c'est ensuite que j'ai été appelé comme sous directeur à l'Administration centrale à Paris, grosso modo, sous directeur du développement informatique du Ministère de l'Intérieur et sous directeur de la planification et de la gestion des crises à la Sécurité des crises". Avec en 2015, l'expérience des attentats en France dont celui de Charlie Hebdo... Enfin j'ai été nommé chef de service du service de l'Administration générale avant de venir à Bayonne

"Je ne connais pas le Pays basque et je vais explorer ses dossiers"

"Je ne connais pas le Pays basque, c'est une grande découverte pour moi. Mais je suis très heureux de cette nomination bien évidemment, de la confiance qui m'a été faite. Le sous-préfet d'arrondissement est le représentant du préfet dans l'arrondissement et bien évidemment c'est sous ses ordres et ses orientations que je vais m'attacher à représenter l'Etat au mieux dans cet arrondissement dont je mesure la qualité de son identité basque et de sa culture, qu'on m'a présenté comme un pays de Cocagne, par mes predecesseurs en poste, dont Hervé Jonathan qui était confiné et ne pouvait encore sortir dans son nouveau territoire. Je vais m'inscrire dans cette continuité. là. Il m'a transmis des dossiers mais je ne peux y répondre car je suis arrivé ce week-end. J'ai noté qu'il y avait des dossiers structurants sur quelques décennies comme l'érosion littorale, ou plus d'actualité comme le problème du Covid évidemment, toute une série de dossiers sur lesquels il a attiré mon attention et sur lesquels je vais me plonger avec le directeur général de la préfecture. Vous me laisserez quelques jours pour maitriser les fondamentaux afin de ne pas répondre n'importe quoi..." a-t-il ainsi honnêtement confié journalsites.



Par Félix Dufour

Crédit Photo : Félix Dufour