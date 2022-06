Politique | LEGISLATIVES dans la Vienne : Ensemble présent au second tour face au RN et à Nupes

13/06/2022 | Législatives dans la Vienne, ensemble présent au second tour face au RN et à Nupes

Les électeurs de la Vienne étaient appelés aux urnes ce dimanche 12 juin 2022 à l’occasion du premier tour des élections législatives. Ils devaient désigner les 4 députés sur les 43 candidats en lice. Quelques surprises pour ce scrutin. 4 duels sont programmés pour le second tour qui se déroulera dimanche prochain, le 19 juin 2022. Les 4 candidats Ensemble se maintiennent face à deux candidats Nupes et deux RN. Un département coupé en deux entre la ville et la campagne.

Les bureaux de vote étaient ouverts de 8 heures à 18 heures ce dimanche 12 juin 2022 pour le premier tour des élections législatives et cela même dans les deux grandes villes du département, Châtellerault et Poitiers. Au total, ce sont 306 891 électeurs qui étaient appelés à s’exprimer. Ce rendez-vous permet de désigner les quatre futurs députés du département de la Vienne.



Quatre députés Ensemble au 2nd tour

Ce sera bien quatre duels pour le second tour. Pas de triangulaire comme c’était déjà le cas lors du précédent scrutin de 2017. En cause, notamment le taux de participation, semblable par rapport aux précédents scrutins, où l’absentention s’élevait à 48,89% (on est toujours aux alentours de 48% dans le département). Presque un électeur sur deux tout de même. Et pourtant à la mi-journée, le taux de participation était en hausse de près de deux points de pourcentage par rapport à 2017 passant de 18,23% à 20,04%.



Les quatre députés investis par Ensemble (anciennement la REM) se retrouvent comme en 2017 et sans grand surprise au second tour. Face à eux des candidats différents : des candidats Nupes pour la 1re et la 2e circonscription et des candidats RN pour la 3e et 4e circonscription.



Dans la première circonscription, surprise, Jérôme Neveux ne sera pas au second tour. Le candidat UDI est devancé par la députée sortante Françoise Ballet-Blu. Elle-même devancée par Lisa Belluco (Nupes).



Dans la deuxième circonscription, le député sortant, Ensemble Sacha Houlié termine en tête. Derrière lui, en embuscade, à, à peine plus de mille voix, la candidate Nupes Valérie Soumaille.



Dans la troisième circonscription, le député sortant Jean-Michel Clément (divers gauche) est battu dès le premier tour. Il est devancé par trois autres candidats. Le candidat Nupes, Jason Valente arrive juste devant lui. Les deux qualifiés pour le second tour - les trois premiers candidats se tiennent dans un mouchoir de poche en 100 voix - Sont le maire de Civray soutenu par Ensemble Pascal Lecamp et le candidat du Rassemblement National Éric Soulat.



Dans la quatrième circonscription, le député sortant MoDem, soutenu par Ensemble, Nicolas Turquois arrive en tête. Loin devant, la candidat du RN Marion Lathus.

Rendez vous dans une semaine, dimanche 19 juin pour le second tour. Ensemble peut toujours conserver ses quatre députés dans le département de la Vienne. Nupes et le RN tenteront de déjouer les plans de la majorité présidentielle.



Les résultats circonscription par circonscription



Première circonscription (Poitiers nord):



- Lisa Belluco et Stéphane Patrier (Nouvelle union populaire, écologiste et sociale) 32,56% en ballotage - Françoise Ballet-Blu et Pierre-Étienne Rouet (Ensemble) 28,17% en ballotage - Kévin Courtois et Maryse Lacombe (Rassemblement national) 15,70% - Jérôme Neveux et Céline Plisson (Les Républicains - Union des démocrates et indépendants) 13,36% - Marie-Aline de Mascureau et Charles Tournemine (Reconquête) 2,96%. - Alexandre Giraudet et Guisela Flores-Hidalgo (Écologie au centre) 2,88% - Ludovic Gaillard et Nolwenn Dehon (Lutte ouvrière) 1,62% - Corine Jarry et Jean-Luc Bour (Debout la France) 1,48% - Ludovic Gaillard et Nolwenn Dehon (Lutte ouvrière) 1,62% - Élise Farine et Alexandrine Farine-Bodet (Parti animaliste) 1,09% - Jeannot Assoumi et Ben Kassim (Union des démocrates musulmans français) 00,18% - Idriss Laadnani et Ahmed Abro (Collectif citoyen) 00,00%.





Deuxième circonscription (Poitiers sud)





- Sacha Houlié et Sandra Girard (Ensemble) 36,83% ballotage - Valérie Soumaille et Aladin Lêveque (Nouvelle union populaire, écologiste et sociale) 34,39% ballotage - Céline Philippe et Julien Dubois (Rassemblement national) 13,48% - Frédéric Bouchareb et Latifa Assayhi (Écologiste) 4,49% - Marie-Dolorès Prost et Nicole Dedryver (Reconquête) 4,22% - Aurélien Dessaux et Nicolas Lecaussin (Divers droite) 2,83% - Roselyne Du Chambon et Mounir Karamat (Les Patriotes) 1,28%

- Agnès Chauvin et François Barère (Lutte ouvrière) 1,17% - Carridy Mayenga et Albane Cottereau (Parti animaliste) 1,16% - Soifidine Ousseni et Sarah Auger (Union des démocrates musulmans français) 00,14% - Maryse Ferreira et Driss Karroum (Collectif citoyen)00,00%







Troisième circonscription (Sud Vienne)





- Éric Soulat et Véronique Goubault (Rassemblement national) 20,92 % ballotage - Pascal Lecamp et Virginie Giraudeau (Ensemble) 20,75% ballotage - Jason Valente et Dominique Giraud (Nouvelle union populaire, écologiste et sociale) 20,61% - Jean-Michel Clément et Françoise Le Meur (Divers gauche) 11,98% - François Bock et Marie-Catherine Burbaud (Divers droite) 8,68% - Léonard Zerbib et Sylviane Lardeau-Mauxion (Les Républicains) 6,42% - Olivier Lepercq et Géraldine Remondière-Roux (Reconquête) 4,10% - Isabelle Barbot et Alain Cruzel (Écologie au centre) 2,27% - Patrick Minot et Jean-Louis Zanardo (Mouvement pour la ruralité) 1,77% - Sabine Bortolotti et Xavier Monnais (Debout la France !) 1,41% - Soizic Jouan et Gérard Chauvin (Lutte ouvrière) 1,03% - Fatiha Boutayeb et Daoud Abdou (Union des démocrates musulmans français) 0,06%







Quatrième circonscription (Nord Vienne)





- Nicolas Turquois et Valérie Dauge (Modem) 37,62% Ballotage - Marion Latus et Jérôme Toulet (Rassemblement national) 28,36% ballotage - Flavien Cartier et Nadia Benchernine (Nouvelle union populaire, écologiste et sociale) 23,11% - Alain Verdin et Michèle Dominguez (Reconquête) 4,17% - Patrice Villeret et Sylvie Maraicher (Lutte ouvrière) 2,59% - Patrick Guichard et Marie De Maestri (Les Patriotes) 1,97% - Sylvie Pimot et Alexia Bourreau (Parti animaliste) 1,81% - Fabrice Auger et Kenza Auger (Union des démocrates musulmans français) 0,34% - Gérard Lieutet et Dalhia Khnafo (Régionaliste) 0,01%





Par Julien Privat

Crédit Photo : Aqui.fr