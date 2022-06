Politique | LEGISLATIVES dans la Vienne : 3 députés pour Ensemble et 1 pour Nupes

19/06/2022 | Dans la Vienne, les résultats du second tour des législatives sont tombés. Trois députés ensemble et une députée Nupes sont élus.

Ce dimanche 19 juin 2022 se déroulait le 2nd tour des élections législatives. Surprise dans la 1re circonscription de la Vienne avec l'élection de Lisa Belluco (Nupes) face à la députée sortant Françoise Ballet-Blu. Pour les trois autres circonscriptions du département, ce sont les députés Ensemble qui l'emportent devant la Nupes et le RN.

Une semaine après le premier tour des législatives, place au second tour. Ce dimanche 19 juin 2022, les 306 914 électeurs étaient appelés aux urnes pour élire leurs futurs députés. Dans la Vienne, les résultats du premier tour ont fait apparaître quatre duels. Deux entre Ensemble et le RN et deux entre Ensemble et la Nupes. Les 455 bureaux de vote de département ont ouvert leurs portes à 8 heures pour les fermer à 18 heures.

Moins de participation qu'au premier tour

Quant à la participation, scrutée de près, elle était en hausse à midi. La préfecture de la Vienne annonçait une participation de 20,68 % à 12h. En 2017, elle était de 14,78 % à la même heure. Quant à dimanche dernier, elle était à peu près la même. Le taux était de 20,04 % à 12 heures. À 17h, une heure avant la fermeture des bureaux de vote, ce n’était plus la même chose. La participation s’élevait à 43,07%. Elle était de 30,68% en 2017 et de 47,62% lors du premier tour des législatives du 12 juin 2022. Cependant, ces chiffres restent au-dessus de la moyenne nationale (38,11%).

A 18 heures, les bureaux fermés, l’heure était au dépouillement. Dès 20 heures, les premiers résultats sont tombés. Ce qui permet de donner les premières tendances dans chaque circonscriptions. Place aux résultats et aux réactions.

Ensemble l'emporte face au RN sur le 2e et la 3e

Dans la 3e circonscription. Il y a eu un vote républicain sans doute. Puisqu’au premier tour Pascal Lecamp (Ensemble) était arrivé en deuxième position à seulement 60 voix d’Eric Soulat (RN). Pascal Lecamp succèdera donc à Jean-Michel Clément sur cette circonscription du Sud Vienne. Il l’emporte avec 54,14% des suffrages exprimés contre 45,86% pour le candidat RN. Eric Soulat, battu trouvait quand même des éléments de satisfaction. « Nous avons réalisé un bon score. Nous avons doubler nos voix par rapport au premier tour. Nous n’avons pas à rougir. Je retiens que j’ai été le premier candidat RN à arriver en tête au premier tour dans une circonscription de la Vienne », confiait-il au micro de nos confrères de France 3 Poitou-Charentes. La réaction du vainqueur, Pascal Lecamp, est mesurée. « Je suis un élu fier et c'est un honneur de pouvoir représenter les habitants de la circonscription. Mais ma victoire aurait dû être aussi importante que celle de Jean-Michel Clément il y a cinq ans. J'aurais dû gagner avec 2/3 des voix si les voix de la Nupes s'étaient reportées sur moi ».

Puis, c’est au tour de la 4e circonscription, celle du Nord Vienne, de livrer ses résultats. Nicolas Turquois (Ensemble) est élu à sa succession. Il a recueilli 54,58% voix contre 45,42% pour Marion Latus (RN). Une avance moins prononcée que lors du premier tour malgré tout. 2840 voix les séparent au soir du second tour contre 3170 au premier. Pas de quoi atteindre Nicolas Turquois, le député sortant. « C’est une immense satisfaction pour moi. La preuve d’un travail accompli. Je vais pleinement m’engager. Le score du RN est lié à une faible participation au scrutin. Cela provoque facilement une présence. Il y a des communes qui ont voté RN à la présidentielle qui m’ont mis en tête ce soir. C’est lié à ma présence sur le terrain. Il faut aller en milieu rural et donner de la proximité. Le résultat de ce soir traduit mon travail. Il faut l’amplifier »

Lisa Belluco confirme le 1er tour

C’était plus serré pour la 1re et la 2e circonscriptions, Poitiers Nord et Poitiers Sud. Surprise dans la 1re circonscription. On se doutait que ce serait compliqué pour la députée sortante Françoise Ballet-Blu (Ensemble) face à elle, Lisa Belluco (Nupes). Arrivée en tête au premier tour, la conseillère municipale déléguée à l’Urbanisme et vice-présidente de Grand Poitiers à l’Urbanisme confirme son avance au second tour. Elle l’emporte avec 51,36%. Sur ses réseaux sociaux, dans une vidéo avec comme titre « Rendez-vous à l’Assemblée », ses sympathisants la félicite en criant « Lisa à l’Assemblée ». C’est la seule candidate qui l’emporte face à Ensemble. Une bascule. « C'est une grande fierté cette élection. Je suis fière de pouvoir incarner cette union. Le résultat est là. On répondait à une attente et une demande des électeurs. On a fait le travail sur le terrain notamment dans l’entre-deux tours avec du porte à porte, des réunions publiques en extérieur, on a été présent sur le terrain. Cependant, je trouve dommage que la colère des électeurs se canalise vers le RN. Il faut apporter une autre réponse, une réponse de gauche, démocratique, écologique… car ce sont surtout des gens en colère de ce qu’ils vivent au quotidien. »

Car dans la 2e circonscription, le député sortant, Sacha Houlié (Ensemble), a sans doute eu un peu peur… Il arrive en tête devant la candidate Nupes Valérie Soumaille. Il dispose de 942 voix d’avance. « Je remercie tous ceux qui ont voté pour moi au-delà des militants, et au-delà de la majorité présidentielle. J'en tiendrai compte et je leur en serai reconnaissant. Cependant les résultats nationaux sont dramatiques. LFI et le RN font fusion dans les urnes. Jean-Luc Mélenchon fait le jeu du RN et il est perdant de cette élection. C'est grave dans notre pays. Cette soirée est triste pour notre pays. Ces résultats obligeront beaucoup d'entre nous à tenir compte des différents avis des électeurs. »

Dès la semaine prochaine, les députés nouvellement élus vont pouvoir se rendre au Palais Bourbon. Ils officialiseront également leur groupe parlementaire. Puis il faudra élire le président de l'Assemblée nationale. La 1re séance publique de la 16e législature est programée le 28 juin prochain.

Résultats circonscription par circonscription

*Les élus sont en gras

1re circonscription (Poitiers Nord)

Lisa Belluco, candidate, et Stéphane Patrier, suppléant, (Nupes) 51,36%

Françoise Ballet Blu et Pierre-Étienne Rouet (Ensemble) 48,64%

2e circonscription (Poitiers Sud)

Sacha Houlié et Sandra Girard (Ensemble) 51,19%

Valérie Soumaille et Aladin Lévêque (Nupes) 48,81%

3e circonscription (Sud Vienne)

Pascal Lecamp et Virginie Giraudeau (Ensemble) 54,14%

Eric Soulat et Véronique Goubault (RN) 45,86%

4e circonscription (Nord Vienne)

Nicolas Turquois et Valérie Dauge (Ensemble) 54,58%

Marion Latus et Jérôme Toulet (RN) 45,42%



Par Julien Privat

Crédit Photo : Aqui.fr