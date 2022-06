Politique | LEGISLATIVES : Le département des Landes esquive le séisme électoral du 2nd tour

20/06/2022 | Abstention dans le département : 48,4%

Alors que l'abstention dans les Landes se pose à 48,4% à la fermeture des bureaux de vote, les résultats du deuxième tour des élections législatives, sont les mêmes, nominalement au moins, qu'il y a 5 ans : Geneviève Darrieussecq (Ensemble !) l'emporte dans la première circonscription, Lionel Causse (Ensemble) dans la deuxième, et Boris Vallaud (Nupes- PS) dans la troisième. Si les électeurs landais n'ont pas renversé la table, comme au niveau national, le détail des scores démontrent tout de même, comme au niveau national, un succès de la stratégie d'union de la NUPES. Les deux candidats de la majorité présidentielle reculent de 8 à 9 points par rapport à 2017 quand Boris Vallaud, passé de justesse en 2017 frôle en 2022 les 60% des suffrages. Un vote d'adhésion.

1ère circonscription

Participation : 44,78%



Geneviève Darrieussecq (Ensemble) élue : 55,8%

Guy De Barbeyrac (Nupes) : 44,2%



Réaction de Geneviève Darrieussecq : "Dans les conditions que nous vivons et faisant partie d'une majorité sortante, je pense que je fais un bon score, en toute modestie et humilité. Les Landais me font confiance et affectivement c'est très important pour moi", confiait-elle émue au micro de nos collègues de France Bleue Gascogne. "Modestie car les choses sont complexes sur le plan national. Dans les Landes, il y a une stabilité et c'est bien". Quant à son éventuelle présence dans un nouveuau gouvernement, "J'ai toujours étais dans un état d'esprit de servir mes concitoyens [...] Il faut une stratégie politique positive pour les français et je me battrai pour ça où que je sois."





2ème circonscription



Participation : 47,42 %

M. Lionel Causse (Ensemble) réélu : 51,9 %

M. Jean-Marc Lespade (Nupes) : 44,2 %

Réaction Jean-Marc Lespade : "Il n'y a pas de déception, la marche était très haute. L'écart des 2100 voix à l'issue du premier tour était difficile à combler", commente le candidat de la Nupes qui sur ses réseaux sociaux veut rester positif : " Très loin d'être abbatus, nous sommes très fiers de la campagne menées. [...] Nous avons été en capacité de recréer de l'espoir, de redonner des couleurs à la gauche."





3ème circonscription :





Abstention : 48,62 %

Boris Vallaud ( PS - Nupes) réélu : 59,93%

Jean-François Broquères, (Renaissance - Ensemble) : 40,07%

Réaction de Boris Vallaud : "Je suis très heureux. Aujourd'hui, comme hier, et demain je serai le député de tous les Landais. La gauche unie suscitte de l'espoir. Je note beaucoup d'abstention et, avec un résultat de l'extrême droite historique, la gauche porte une responsabilité particulière, celle de continuer de travailler pour l'intêret général, la justice sociale, les services publics... Il y a des leçons à tirer de cette élection, c'est au Président d'en tirer."



Par Solène Méric

Crédit Photo : Page facebook des candidats