Politique | LEGISLATIVES Ensemble! remporte quatre sièges sur cinq en Charente-Maritime

20/06/2022 | Encore en course dans 3 circonscriptions sur 4, le RN n'aura pas transformé l'essai en Charente-Maritime

Sortants ou nouveaux venus, les candidats de la majorité présidentielle remportent quatre circonscription sur cinq en Charente-Maritime, ne laissant aucun lot de consolation au Rassemblement national. L'indépendant et inclassable Olivier Falorni est reconduit dans la première circonscription. Reste à savoir à quel groupe parlementaire il va s'associer.

Première circonscription

Olivier Falorni : 66,11% des suffrages exprimés soit 34576 voix

Jean-Marc Soubeste (EELV pour La Nupes) : 33,89 % soit 17721 voix

Participation : 49,38%

Olivier Falorni, député sortant (Divers gauche) : une victoire nette et sans bavure

C’est avec la voix chargée d’émotion qu’Olivier Falorni prenait la parole vers 21h à l’Hôtel de Ville de La Rochelle, pour remercier les électeurs qui lui ont massivement renouvelé leur confiance en l’élisant pour un troisième mandat. Libre et indépendant, son crédo, le député persiste à s’affirmer comme un électron libre n’appartenant ni à la majorité, ni à l’opposition. Problème, pour la première fois depuis longtemps, il y a deux oppositions: celle de la Nupes et celle du Rassemblement National. Le député va devoir se positionner.

Deuxième circonscription

Anne-Laure Babault (Ensemble !) : 51,76% des suffrages exprimés soit 25863 voix

Nordine Raymond (La Nupes) : 48,24% soit 24107 voix

Participation : 48,61%

Une nouvelle venue de la Majorité: Anne-Laure Babault

Anne-Laure Babault n’en est qu’à ses balbutiements en politique, mais déjà elle engrange les succès. Après avoir été élue au conseil municipal de Salles-sur-Mer, l’ancienne salariée de Léa Nature représentera les habitants de Rochefort, Surgères à l’Assemblée nationale pendant cinq ans. Elle n'a devancé son adversaire Nordine Raymond (la Nupes) que d’un point.

Troisième circonscription

Jean-Philippe Ardouin (Ensemble !) : 51,18% des suffrages exprimés soit 18295 voix

Nathalie Collard (Rassemblement national) 48,82% soit 17452 voix

Participation : 47,84%

Le sortant sort la candidate Rassemblement National

Jean-Philippe Ardouin, député sortant l’emporte de peu et sort la candidate du RN. La France des villes VS la France des campagnes : c’est son score largement gagnant sur Saint-Jean-d’Angely et Saintes qui permet au député sortant Jean-Philippe Ardouin de l'emporter. La candidate du Rassemblement national finit seconde mais pas loin de l’objectif.

Quatrième circonscription

Raphaël Gérard (Ensemble !) : 50,9% des suffrages exprimès soit 21447 voix

Pascal Markowski (Rassemblement National) : 49,10% soit 20685 voix

Participation : 48,93%

Raphaël Gérard, réélu de peu

Seulement 762 voix séparent Raphaël Gérard de son adversaire du RN. Récemment opéré du cœur, le député sortant a dû déléguer une campagne de terrain à ses alliés. Il a néanmoins réussi à inverser la tendance puisque Pascal Markowski virait en tête au premier tour. Du côté de son adversaire, les bulletins ont été recomptés plusieurs fois, mais l’arithmétique ne change rien à l’affaire, le candidat RN ne gagne pas.

Cinquième circonscription

Christophe Plassard (Ensemble !) : 51,74% des suffrages exprimés soit 28223 voix

Séverine Werbrouck (Rassemblement National) : 48,26% soit 26336 voix

Participation : 49,69%

Séverine Werbrouck y croyait mais ça n’a pas suffit

La candidate du Rassemblement National avait une large avance à l’issue du premier tour, elle était même la mieux placée en Charente-Maritime pour l’emporter et représener le parti de Marine Le Pen, mais au bout d’un suspense où les deux candidats étaient au coude à coude, c’est finalement Christophe Plassard qui l’emporte. Il a été devant dans des agglomérations du littoral comme Royan tandis que la candidate RN a fait son trou dans les villages en milieu rural.



Par Virginie Valadas

Crédit Photo : Jacques