Politique | Présidentielle : Les amis d’Aqui organisent une conférence-débat avec Roland Cayrol

25/02/2022 | Présidentielle : Les dés sont-ils jetés ? C’est le thème du débat dont les intervenants seront Roland Cayrol, Alain Rousset et Jean Petaux.

Après deux ans d’absence en raison de la crise sanitaire, Les amis d’Aqui organisent une conférence/débat avec le politologue Roland Cayrol, président d’honneur de l’association. Le débat aura lieu jeudi 3 mars à 18h à Bordeaux, dans l'hémicycle du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux. Bernard Jouannaud, le président actuel, revient sur cet événement et le rôle des Amis d’Aqui dans cette période de renouveau pour le journal depuis son intégration au groupe Keyop Média.

Entre crise sanitaire, sondages, obtention des 500 parrainages ou encore la guerre en Ukraine qui s'invite aussi dans la campagne, la question est plus que jamais d'actualité : "Présidentielle : Les dés sont-ils jetés ?" C'est sur ce thème en tout cas que le célèbre et médiatique politologue, et président d'honneur des Amis d'Aqui, Roland Cayrol,accompagné d'Alain Rousset, Président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et Jean Petaux, lui aussi politologue, sont invités à échanger jeudi prochain, 3 mars. Roland Cayrol, politologue de renommée, est notamment l’auteur du livre Le président sur la corde raide. Une conférence/débat gratuite et ouverte au public, sous réserve d’avoir un pass vaccinal. Les inscriptions s’effectuent en ligne.

Les Amis d’Aqui souhaitent « continuer l’histoire »

A l’initiative de ce rendez-vous, Les amis d’Aqui. L’association a pour but de fédérer les lecteurs d’Aqui et de soutenir le journal, en « promouvant ce support et en essayant de trouver quelques moyens qui puissent contribuer, même modestement, à l'aider dans son développement et sa renommée, » explique Bernard Jouannaud, son président. Pendant plusieurs années, Les amis d’Aqui ont notamment organisé un colloque annuel sur le thème de l’évolution de l’information numérique ; Aqui.fr étant le plus ancien pure player ou média entièrement numérique en France.

Une assemblée générale se tiendra avant le débat. Lors de ce temps, l'association, qui est pour une toute petite part actionnaire du média, devra décider de continuer, ou non, d’être partenaire du journal après son intégration au groupe Keyop Media. Cela dit, « il y a une vraie volonté de la part des Amis d’Aqui de dire : "Nous souhaitons continuer l’histoire" » assure le président de l’association. L’assemblée générale sera d’ailleurs pour lui l’occasion de présenter le prix Joël Aubert, qui vise à récompenser un ou deux jeunes étudiants ou étudiantes en journalisme. Un hommage au fondateur d’Aqui, à sa vision du journalisme et à son attachement à former les jeunes à ce beau métier.



Par Nolwenn Tournoux

Crédit Photo : Aqui.fr