| Elections municipales : Sébastien Saint-Pasteur candidat à la mairie de Pessac

Lire

Âgé de 39 ans, conseiller départemental de la Gironde, délégué en charge de l'économie sociale et solidaire et Président de la commission Handicap et Inclusion, depuis 2015 et conseiller municipal depuis 2017, Sébastien Saint-Pasteur se présente à l’élection municipale de mars prochain à Pessac. Sous le slogan « Réinventons Pessac », il souhaite « construire avec les Pessacaises et Pessacais un Pessac plus solidaire, écologique, citoyen et plus créatif ».