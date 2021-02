Politique | Lormont, Cité Éducative, a accueilli la cinquième Conférence Territoriale de l'Orientation

05/02/2021 | La Conférence Territoriale de l'Orientation Hauts de Garonne s'est déroulée sous l'égide de Jean-Louis Nembrini.

C'est à l'Espace Brassens-Camus de Lormont qu'a eu lieu, ce mercredi, la Conférence Territoriale de l'Orientation Hauts de Garonne. Une initiative organisée dans le cadre du cycle de Conférences territoriales de la réussite scolaire et professionnelle des jeunes ; un projet initié en 2019 par la Région Nouvelle-Aquitaine et dont l'objectif est d'imaginer de nouveaux dispositifs d'orientation conciliant attentes des jeunes et besoins du territoire. Réunissant des élus locaux, des représentants du monde éducatif, mais aussi des parents et des jeunes, cette rencontre s'est déroulée sous l'égide de Jean-Louis Nembrini, vice-président du Conseil régional, délégué à l'éducation et aux lycées.

Véritable forum des acteurs de l'orientation, cette rencontre qui a rassemblé près de 250 participants (dont environ 200 en visioconférence afin de respecter les mesures de sécurité), était organisée par la Région Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec le Rectorat et les acteurs du territoire. Consacrée aux enjeux d'orientation, de formation, d'éducation et d'emploi sur le territoire des Hauts de Garonne, cette matinée -qui se voulait un moment de réflexion collective et de propositions-, a réuni des partenaires de l'orientation et des acteurs socio-économiques du territoire.

Cinquième rencontre de ce type depuis la mise en place de ce dispositif en 2019 et deuxième des trois rencontres prévues au cours du premier trimestre 2021 sur l’ensemble du territoire néo-aquitain, elle a en particulier permis d'aborder la question de l'orientation des jeunes et de la lutte contre le décrochage scolaire mais aussi de valoriser les initiatives partenariales réussies sur ce territoire. « Depuis de nombreuses années, la Région mène une politique volontariste pour faire se rencontrer les aspirations des jeunes et les besoins des entreprises. Désormais, en vertu de la loi Pour la liberté de choisir son avenir professionnel, promulguée en septembre 2018, les Régions sont également compétentes pour organiser les actions d’information sur les métiers et les formations en direction des élèves et des familles, avec la possibilité d’expérimenter sur le terrain de nouvelles façons de faire. Chaque territoire est différent et il faut vérifier si le potentiel de formation de chacun est compatible avec les ambitions des jeunes en matière d'orientation. En créant la Direction de l'Orientation, nous avons créé un dispositif qui permet à la Région de mettre toutes ses forces au service de l'information des jeunes », précise Jean-Louis Nembrini.

« Le jeune n'est pas simplement un futur sujet de l'orientation pour trouver une place dans l'économie. C'est un être qui a besoin de s'épanouir. C'est ce que nous essayons de faire à la Région. C'est pourquoi nous avons voulu aller plus loin. Nous avons voulu anticiper, réfléchir à l'évolution de la carte des formations sur le territoire en croisant nos objectifs avec ceux de nos partenaires, dont ceux du monde éducatif et économique », poursuit-il. Un travail en commun, donc, représenté par cette Conférence Territoriale de l'Orientation (CTO) des Hauts de Garonne et dont le choix du lieu n'est d'ailleurs pas anodin puisque Lormont, ville récemment labellisée Cité Éducative, comprend d'importants Quartiers Prioritaires de la Politique de la ville (QPV). Les jeunes issus de milieux sociaux défavorisés et ceux qui résident dans les territoires fragiles représentant deux publics particulièrement ciblés par ce projet. « Lormont, c'est trois lycées, deux collèges, neuf établissements élémentaires ; une ville engagée depuis des décennies sur la question de l'éducation. 32% de la population a moins de 25 ans. C'est cinq points de plus que l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Quant à ce territoire marqué par la politique de la ville, c'est un véritable laboratoire d'initiatives. Mais au delà de la réflexion sur l'orientation, c'est surtout, aujourd'hui, une réflexion sur la période que nous vivons et plus que jamais, sur ce que nous avons le devoir de construire collectivement en réponse à ce qui est vécu maintenant depuis des mois », précise Jean Touzeau, Maire de la commune. Une réflexion qui s'est déroulée au travers de quatre ateliers aux thématiques complémentaires.

Une rencontre sous forme d'ateliers

C'est donc au travers de quatre ateliers thématiques que s'est déroulée cette rencontre. Chacun d'eux abordant des aspects différents de la question :

-L'atelier « Jeunes & information, ressources en orientation » dont le but était d'échanger avec les jeunes et leurs familles au cœur des QPV sur la problématique liée à l'offre de service sur le territoire, l'accès à l'information et les ressources existantes.

-L'atelier « Territoire & dispositifs régionaux » qui visait à échanger sur les besoins de jeunes, des acteurs de l'éducation et du monde de l'entreprise sur le territoire. Son objectif étant de répondre à une problématique partagée par les entreprises locales qui souhaitent développer la connaissance de leurs métiers et rencontrer des jeunes, à celle des acteurs de l'éducation, qu'ils soient parents ou équipes éducatives, de développer une ouverture sur les métiers et enfin, des jeunes qui expriment le besoin de découvrir des formations, des métiers, de rencontrer des professionnels afin de faire un choix éclairé.

-L'atelier « Jeunes et acteurs : relation formation-emploi » qui présentait le portrait du territoire des Hauts de Garonne au travers de la cohérence entre emploi et formation sur ce secteur. L'idée étant d'approfondir cette question de la relation entre formation et emploi via les questions d'accessibilité, de mobilité et de déterminismes sociaux dans le contexte des QPV des Hauts de Garonne.

-L'atelier « Engagement et ambitions des jeunes » dont la volonté était de permettre aux jeunes de s'exprimer entre eux sur l'orientation et l'insertion sociale et professionnelle au travers de prises de paroles et d'animations.

Des ateliers auxquels ont participé en distanciel, de nombreux jeunes des lycées Les Iris et Elie Faure de Lormont, du lycée des métiers La Morlette à Cenon, du collège Claude Massé à Ambarès ainsi que 15 élèves CVL (Conseil de la Vie Lycéenne).

Un bilan et des perspectives

Matinée riche d'échanges, cette rencontre a abouti à plusieurs constats. Et en premier lieu, -comme l'ont souligné Jean-Louis Nembrini et Anne Bisagni-Faure, Rectrice de la Région académique de Nouvelle-Aquitaine-, l'importance pour tous les acteurs (parents, enseignants, personnalités issues du monde politique, économique ou associatif) de travailler de concert s'ils souhaitent accompagner au mieux les jeunes. Un point de vue également partagé par Philippe Mittet, Directeur général adjoint du Pôle éducation citoyenneté de la Région. Des partenariats (en 2017 entre Lormont et la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale de la Gironde (DSDEN) pour la création de l'Observatoire de la Vie Scolaire, en 2018 entre la DSDEN et la Préfecture pour la mise en place d'une plate-forme destinée à aider les jeunes de 3e à trouver des stages de qualité ou encore entre Lormont, la DSDEN, la CAF et la Préfecture pour la création de la Cité Éducative) ayant d'ailleurs précédemment aboutit à de belles réussites, comme la rappelé Anne Bisagni-Faure.

Autre point mis en exergue lors des débats : le besoin d'information sur les métiers ainsi que le désir de rencontrer des professionnels exprimés par les jeunes. Des jeunes qui souhaitent d'ailleurs être de véritables acteurs de leurs parcours en faisant des choix qui correspondent à leurs aspirations. A ce titre, des ambassadeurs des métiers (professionnels apportant leurs témoignages sur leurs métiers, les formations, etc...) viendront prochainement compléter le dispositif d'information sur les différentes filières professionnelles et ce, quel que soit le niveau d'étude demandé.

Présidente de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat, Nathalie Laporte rappelle d'ailleurs que l'apprentissage est aussi une voie d'excellence : « L'artisan est quelqu'un qui, comme le médecin ou l'avocat, a une vraie qualification professionnelle, mais aussi un savoir-faire. L'artisanat, c'est un métier, mais plus encore, c'est une passion. C'est une vision de la vie ». Un bus de l'artisanat circule d'ailleurs au sein des collèges, lycées et lycées professionnels afin d'informer les jeunes sur les quelques 250 métiers possibles. Parallèlement, un site (https://m.unmetierdeouf.fr/) et une rencontre (le Salon virtuel des métiers de l'artisanat) prévue le 24 février prochain de 14h à 19h pourront les aider à y voir plus clair.

Force de propositions pour la Région, cette rencontre sera suivie par une prochaine Conférence Territoriale de l'Orientation se tiendra le 24 février prochain à Aire-sur-Adour (40).



Par Emmanuelle Diaz

Crédit Photo : ED