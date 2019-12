Politique | Emmanuel Macron: des voeux inflexibles mâtinés d'écologie

31/12/2019 |

Debout, et avec ce qu'il fallait de solennité, Emmanuel Macron a cherché à nous convaincre que la décennie qu s'ouvre « peut être la nôtre » , nous Français « peuple de temps long »...et de faire resurgir Notre Dame et cette « empreinte de l'esprit français. » Nous étions bien loin de la crise sociale qui chamboule le pays; il l'a évoquée en chargeant le gouvernement, le patronat et les syndicats de « trouver la voie d'un compromis rapide. » C'est tout juste s'il a entrouvert la porte, soyons plus que prudents à ce sujet, à ce qui pourrait susciter l'évolution de la position de la CFDT : la prise en compte des taches difficiles pour un départ à la retraite plus tôt, une manière d'aménagement de cet âge pivot à 64 ans qui a poussé Laurent Berger dans l'opposition à cette réforme des retraites par point qu'il avait soutenue, dans son essence même

Comment être surpris de cette réaffirmation tant ce projet, comme Edouard Philippe le rappelait il y a peu en tentant de désamorcer les grèves, figurait « au cœur » du programme présidentiel du candidat Macron. Depuis l'Elysée celui-ci assène qu'il ne « cèdera rien à l'immobilisme. », campe la silhouette d'un président réformateur qui semble peu se soucier de ce que l'on pense possible d'entreprendre dans le calendrier d'un quinquennat. Notons, au passage, cette phrase qui règle son compte à ceux qui l'ont précédé : « Faut-il renoncer à changer notre pays ? Ce serait abandonner ce que le système a déjà abandonné... » Et pour tenter de convaincre le président d'affirmer que « plus de 500.000 emplois ont été crées depuis 2017 », que des entreprises ont vu le jour et que l'investissement a repris, « la France n'ayant pas connu un tel élan depuis des années. »

C'est sur un terrain où on l'attendait peut être le moins qu'Emmanuel Macron a d'évidence voulu échapper à l'emprise de l'actualité qui se résume à l'état quotidien de trains et des métros qui roulent. Il ne craint pas d'affirmer que 2020 sera l'année où doit se « déployer un nouveau modèle écologique, » rien de moins que l'élaboration d'une « stratégie nationale écologique, économique et sociale » ...Et de récupérer, au passage, les conclusions prochaines de la convention voulue par le pouvoir, ces choix émanant des 150 citoyens tirés au sort. Quand le participatif rejoint le magistère... Une façon de ne pas oublier que le pays a connu un « grand débat » et d'adresser sans doute, aussi, un clin d'oeil à la famille écologiste dans la perspective des municipales, ce vrai rendez vous de la démocratie locale que le président a évoqué en remerciant les maires « piliers de la République »

Ces troisièmes vœux ne pouvaient évidemment pas apaiser, malgré le souhait de l'hôte de l'Elysée, ce mouvement de grève qui bat des records de durée et dont les enjeux, on s'en apercevra sans doute sans trop tarder, concernent beaucoup les rapports de force au sein d'un syndicalisme qui entend se refaire une santé - la CGT en premier lieu – à l'occasion de ces grèves . Compromis ou radicalité ? A suivre



Par Joël Aubert

Crédit Photo :