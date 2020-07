Politique | Macron: une rentrée scolaire normale sauf si...

14/07/2020 |

Dans l'heure de questions-réponses qui a suivi les cérémonies du 14 juillet l'hôte de l'Elysée s'est livré à un de ses exercices favoris sur le mode prolixe qui lui est cher. Il y a mis ce qu'il fallait de mea-culpa pour, naturellement, que l'on ne doute pas de sa sincérité... Rien qui n'annonce formellement la décision qu'il aura prise, bien avant les 600 jours qui nous séparent de la prochaine présidentielle mais il est vrai qu'il faut se projeter à "dix ans"...On aura noté l'information principale liée à la crise sanitaire: l'obligation du masque dans les lieux publics à compter du 1° août... N'eût-il mieux pas valu la mettre en application sans attendre?

Ce qu'il a dit :



Darmanin : il a fait «l'objet d'une accusation grave». «Il y a la présomption d’innocence, il y a eu plusieurs enquêtes et à chaque fois cela a été classé» «Aucune cause n’est défendue justement si on le fait en bafouant les principes de notre démocratie. Je me place le garant de cette présomption d’innocence. [...] Si quelqu’un accusé n’est pas jugé, il devient la victime d’un jugement de rue et des réseaux sociaux.





Ecologie-Climat : Un référendum «le plus vite possible» sur l'inscription de l'écologie dans la Constitution; «redévelopper le fret ferroviaire massivement», « redévelopper les trains de nuit; redévelopper les petites lignes de trains, parce que tout ça, ça permet de faire des économies et ça permet de réduire nos émissions."



«La France peut redevenir une grande nation industrielle grâce et par l'écologie. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas importer des matériaux de l'autre bout du monde, (...) parce qu'on va reproduire dans nos régions, parce que le numérique va nous permettre de produire des plus petites quantités plus vite grâce à l'impression 3D, parce qu'on va aider nos entreprises à investir pour passer à ce modèle écologique. Moi, je crois à cette écologie du mieux, pas à cette écologie du moins»





Démocratie : «On peut critiquer, je suis pour le débat, mais je crois que la haine n'est pas acceptable en démocratie. Parce qu'il y a des élections libres, parce qu'il y a une liberté d'expression, la haine dans le discours et la violence dans les manifestations ne peuvent être acceptées



Emploi des Jeunes : «300.000 contrats d’insertion» ; possibilité pour les jeunes de «compléter leur formation, d'avoir un semestre ou une année d'études en plus» : «On va ouvrir 200.000 places dans des formations qualifiantes supérieures pour permettre à un jeune qui n'a absolument aucune issue, aucune perspective d'embauche, de poursuivre un peu ses études». un «dispositif exceptionnel d'exonération des charges» pour les jeunes. «C'est un dispositif exceptionnel parce qu'il durera deux ans, mais il faut qu’il y ait cet élément d’accélération»





Covid : « Je souhaite que, dans les prochaines semaines, on rende obligatoire le masque dans tous les lieux publics clos». «Aujourd'hui, oui, nous avons des incertitudes» «On va permettre à toute personne sans prescription médicale, même quand on n'a pas de symptômes», d'aller se faire tester, » «On a largement la capacité de le faire»



Ecole : rentrée "la plus normale possible"; "s'il y avait une accélération -de la propagation du virus- pendant le mois d'août, on sera amené à revoir cette rentrée. Ca n'est pas ce que je souhaite, si on fait bien les choses nous aurons une rentrée des classes un peu différente, encore plus exigeante, parce qu'il nous faudra rattraper les mois passés".







