Politique | #MakeYourEurope en Nouvelle-Aquitaine

22/02/2019 | Émissions radio, clip-vidéo, débat sur les réseaux sociaux, pièce de théâtre pour sensibiliser aux élections européennes…

Le 26 mai prochain, les Français sont appelés aux urnes afin d’élire leurs députés européens. Afin de sensibiliser la population à ce suffrage et de rappeler les fonctions et missions de l’Union Européenne, la Maison de l’Europe de Lot-et-Garonne, labellisée Centre d’Informations Europe Directe Moyenne Garonne propose jusqu’en mai une batterie d’animations afin de toucher un très large public. Ainsi, clip, émission radio, débat, pièce de théâtre sont organisés chaque mois. Ce programme baptisé « #MakeYourEurope » a été financé à hauteur de 20 000 € par le Parlement Européen…

Rapprocher les citoyens européens de l’Europe, en vue des élections du Parlement le 26 mai prochain. Tel est l’objectif premier du programme « #MakeYourEurope » porté par la Maison de l’Europe de Lot-et-Garonne – CIED. « Nous avons mené un gros travail de réflexion en amont pour déterminer les bonnes actions à mener, souligne Dominique Bezolles-Delanis, la directrice de la ME, afin de toucher le plus de monde possible et tout particulièrement les jeunes primo votants de 18 à 24 ans, les employés, les managers et les seniors. »

Ce projet, monté en partenariat avec la Troupe de théâtre Michel Populaire, l’association « Europe et Culture », les cinémas associatifs de NA et le Parlement Européen, et financé à 50 % par ce même Parlement Européen, soit 20 000 €, propose depuis début janvier jusqu’à l’aube du scrutin européen des débats sur les réseaux sociaux, des émissions radiophoniques, un clip pour les cinémas associatifs de la région ainsi qu’un workshops théâtre-forum. « Les méthodes utilisées visent à la participation active et critique du public invité à débattre sur l’importance d’une participation démocratique aux élections européennes, ainsi que sur les enjeux qui se présentent dans le panorama européen actuel », précise la directrice de la structure lot-et-garonnaise. Vulgariser la parole européenne Mais la ME va au-delà des frontières départementales prêcher la bonne parole. En effet, l’émission radiophonique produite chaque mois est diffusée certes sur les quatre radios associatives lot-et-garonnaises mais également sur 16 autres antennes réparties sur tout le territoire néo-aquitain et même en Occitanie. « Et si d’autres radios, ailleurs en France, désirent émettre notre émission nous en sommes tout à fait d’accord ! » Chaque mois, donc, un thème européen y est abordé. En janvier, ce fut le fonctionnement des institutions européennes, en février, le rôle du Comité économique et social Européen (CESE), en mars, les Lobbies. « En avril, nous accueillerons le député européen sortant José Bové. Ce dernier précisera ses fonctions, ses missions et son rôle sur le territoire. » Des émissions didactiques nourries de la même philosophie, celle de vulgariser la parole européenne afin d’être accessible. La dernière émission, celle du mois de mai, invitera les jeunes à témoigner sur leur vision de l’Europe. Certains ayant bénéficié des fonds européens par le biais notamment d’Erasmus parleront de leur expérience européenne.

Clip, théâtre et jeu gagnant ! Autre action de sensibilisation : un clip vidéo de 30 secondes diffusé dans une vingtaine de cinémas associatifs de la région. « C’est une vidéo de promotion des élections et du débat on-line qui est projeté entre mars et mai. » Aussi, un workshops théâtre-forum en direction des primo votants, des employés, des managers et des seniors est proposé. Et en voici le synopsis : « Un homme est en train d'écrire et diffuser des "fake news" sur Internet, sur les gens qui « font » l'Union Européenne, et les actions de la Commission Européenne. Il est pris en flagrant délit devant son auditoire, et nie avoir écrit des mensonges ... Il se justifie maladroitement. Un échange débute pour déchiffrer le vrai du faux de l'Europe. Un décodage minutieux des idées reçues, en une sensibilisation à la citoyenneté, à la tolérance et au respect. » « Après avoir assisté à la scène, les participants sont invités à exprimer leurs idées sur l’Union Européenne et à débattre sur plusieurs thématiques liées à la politique européenne. Ensuite une simulation de vote est proposée, pour demander au public les raisons il votera ou non le 26 mai. Autre action de sensibilisation : un jeu tirage gagnant pour remporter, chaque mois, une natura box. Pour y participer, il est indispensable de s’inscrire sur la plateforme « cette fois je vote ». Toute personne inscrite recevra des informations sur les missions de l'UE selon les centres d'intérêt qu'elle aura cochés. Enfin, sur la page facebook de la Maison de l’Europe et sur son compte twitter, tout un chacun peut poster des commentaires sur l’Union Européenne. Un débat sera lancé en mars, du reste, grâce à la mise en ligne de vidéos où l’acteur/animateur des workshops théâtre posera des questions « provocatrices » aux internautes.

« Par le vote nous choisissons l’Europe que nous voulons, qu'elle soit libérale, sociale ou écologique. Nous n'avons pas le droit de ne pas être satisfaits de l’Europe si nous n'allons pas voter. Bref, pour l’Europe ne soyons ni optimistes ni pessimistes soyons déterminés ! Je le suis ! », conclut Didier Delanis, président de la Maison de l’Europe.

Informations pratiques : makeyoureurope@gmail.com - 05 53 66 47 59



Par Sybille Rousseau

Crédit Photo : Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne - CIED Moyenne Garonne