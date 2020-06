Politique | Municipales à Poitiers : « Après Aliénor, on a Léonore ! »

29/06/2020 | Léonore Moncond'huy, 30 ans, est élue maire de Poitiers avec 42,83% des voix. Elle devance le maire sortant, Alain Claeys (35,60%) et Anthony Brottier (21,56%)

La jeune écologiste, à la tête de Poitiers Collectif, Léonore Moncond’huy a été élue maire de Poitiers ce dimanche 28 juin avec 42,83% des voix. Elle devance le maire sortant socialiste, Alain Claeys (35,60% des voix), et Anthony Brottier, candidat de La République en marche (21,56%). Joie du côté de la jeune écolo, tristesse de l’autre au moment de tourner une page pour le maire en place. Retour sur une journée où Poitiers est passée au vert mettant ainsi fin à 43 années de règne socialiste (Jacques Santrot avait alors battu Jacques Grandon est fait basculer la ville à gauche).

Direction le bureau de vote n°1 à l’hôtel de ville de Poitiers. Un bureau présidé par le maire sortant et candidat à sa succession, Alain Claeys. À 18 heures, il clôt le scrutin. Et se retire dans son bureau. Sans savoir ce qu’il arrivait durant le dépouillement. Très rapidement le taux de participation tombe. Il est faible et plus bas qu’au premier tour : 33,25% (pour 14 529 votants) plus de trois points de pourcentage d'écart avec le premier tour du 15 mars dernier, 36,10% (pour 15 765 votants).

Sortie de scène pour Alain Claeys

Première réaction d’un des trois candidats, Anthony Brottier (LREM) : Cette participation faible risque de figer un peu les résultats du premier tour ». Finalement pas vraiment. A la mairie, comme au premier tour d’ailleurs, Léonore Moncond’huy passe en tête dans les trois bureaux de vote. Au fur et à mesure les résultats remontent. À 19 heures, Alain Claeys, les yeux brillants, attristé, presque abattu, convoque les journalistes à la hâte dans son bureau. « Léonore Moncond’huy sera la future maire de Poitiers, annonce la voix chevrotante, le maire sortant. Je voudrais lui adresser toutes mes félicitations. Je crois que cette campagne s’est bien déroulée, arguments contre arguments, dans la dignité, dans la clarté. J’ai, ce soir, plusieurs pensées. Une pensée pour tous les Poitevins. Je souhaite le meilleur pour Poitiers et les Poitevins, il y a des enjeux à réussir. Je suis convaincu que les Poitevins auront cette force pour arborer cette crise sociale qui est devant nous. Je ne regrette rien, je ne regrette pas. Je ne pense pas avoir fait d’erreur. Je ne voulais absolument pas d’alliance contre nature, pas question pour moi d’en faire pour gagner à tout prix. J’assume l’ensemble des choix qui ont été faits. On a fait une belle campagne. On peut en faire une sans la gagner, c’est le cas. Il faut toujours dans une défaite prendre un peu de recul et essayer de comprendre ce qu’il se passe dans ce mouvement écologique. Pour moi, ce n’est pas la campagne de trop… c’est une expression toute faite. Ce qui m’intéresse maintenant ce sont Poitiers et les Poitevins et que l’équipe qui va être aux manettes puisse réussir dans l’intérêt de tous les Poitevins. » Il n’y a donc pas eu de prime au maire sortant. Il a d’ailleurs indiqué à demi-mot, qu’il démissionnerait et ne siégerait pas au conseil municipal. Visiblement une page se tourne à Poitiers.

Anthony Brottier handicapé par son étiquette

À quelques rues de l’hôtel de ville. Anthony Brottier est à son QG. Il est à peine 20 heures et officialise lui aussi la victoire de la jeune écologiste et de la liste Poitiers Collectif. « Je félicite Léonore Moncond’huy, je crois qu’ils ont fait une bonne campagne. Je félicite aussi l’équipe d’Alain Claeys qui a aussi fait campagne. La dynamique de Poitiers Collectif a payé. Ce n’était pas facile pour nous dans cet entre-deux tours. Après il y a un message, le message du renouvellement. On avait aussi pointé ce besoin-là. Après on sera attentif que ce renouvellement ne se fasse pas à n’importe quel prix, que personne ne soit oublié. De notre côté, on fait mieux qu’au premier tour, je pense aussi qu’il y a une partie de vote utile dans un sens comme dans l’autre. Là-dessus, on le paye un peu. Ce n’est pas grave, la dynamique était bonne. Je crois que le contexte ne nous était pas favorable. On n’a rien à regretter. On a fait une campagne de terrain. Nous avons mis des sujets sur le tapis dans la campagne comme Ekidom (NDLR programme de logement à loyer modéré), la sécurité, le développement économique. Ces sujets-là nous allons continuer à les porter ». Le candidat de la République en marche avait même déjà échangé avec celle qui vient de remporter ce scrutin. « Je lui ai dit qu’on sera toujours dans notre démarche et on veillera à ce que personne quelque soit le sujet ne soit laissé sur le chemin ». En tout cas, Anthony Brottier rappelle que la volonté de renouvellement était forte à Poitiers. Lui, fera bien partie de l’opposition. « Une opposition constructive, une opposition qui veillera à l’intérêt des Poitevins comme on l’a fait depuis le début de la campagne. Il y a eu un désaveu de la municipalité actuelle sortante, il y a deux voix qui portaient le renouvellement. Aujourd’hui c’est la fin d’une époque, d’une génération qui avait confisqué le pouvoir. On incarnera cette opposition, constructive qui portera la voix des Poitevins et qui ira dans le sens de ce qui est l’intérêt de Poitiers ».

À l’autre bout de la ville, au QG de campagne de Léonore Moncond’huy, c’est déjà la fête. 20h15. Les résultats ne sont pas officiels mais s’affinent. La candidate, son équipe, ses sympathisants se sont réunis devant un bar voisin. Elle improvise le sourire aux lèvres un premier discours. « Depuis 2 ans, on travaille pour reprendre la main sur l’avenir de la ville. Aujourd’hui, nous l’avons fait. Merci pour ce merveilleux engagement ». Ils sont plus d’une centaine de personnes à l’écouter. La foule s’amasse et s’agrandit au fil des minutes. Liesse, échanges d’accolades et même de bises. On entend même une réflexion. « Après Aliénor d’Aquitaine, on a Léonore », scande un sympathisant dans la foule. La joie pour cette conseillère régionale, écologiste, élue pour son premier mandat, il y a cinq ans. C’était la plus jeune et là encore c’est la plus jeune maire de Poitiers. La plus jeune et la première femme aussi à occuper ces responsabilités. Discours de remerciements. Ces parents sont là. Un petit moment partagé avec elle. Une petite photo de famille. Elle laisse couler un peu de larmes de joie avant de reprendre le cour des interviews. Elles les enchaînent. Presse écrite, radio, télévision. « C’est une victoire d’une telle ampleur que c’est une surprise pour nous. On était confiants en notre démarche, en la qualité de notre projet et on sentait une dynamique à l’échelle de Poitiers, mais là, la confiance est vraiment massive. Ça nous honore, ça nous engage aussi pour la suite d’être à la hauteur de la confiance qui nous est accordée ». Elle reconnaît avoir échangé avec Anthony Brottier. « Je l’ai félicité pour sa campagne qui a été compliquée. Sa campagne était belle notamment au second tour. J’ai essayé de joindre Alain Claeys qui n’a pas répondu. Mais il s’est exprimé sur les réseaux sociaux pour nous féliciter, pour nous envoyer ses voeux de réussite. Je le remercie de tout ça parce qu’évidemment on a intérêt, lui comme moi que la ville se porte bien à l’avenir ». Fair play. « Je sais qu’on pourra bien travailler ensemble avec Anthony. Lui aussi, il portait une forme de volonté de renouvellement politique, de renouvellement des personnes et de la dynamique pour Poitiers. Je sais qu’on pourra travailler ensemble, c’est aussi ce que nous portons avec Poitiers Collectif. Le fait de ne pas être dans l’opposition mais au maximum dans la concertation, dans le travail collectif y compris avec Anthony Brottier et avec les représentants de la liste d’Alain Claeys qui ont été soutenus par un certain nombre de Poitevins et c’est normal qu’ils soient pris en compte dans les politiques que nous soutiendrons ».

En résumé, avec Léonore Moncond’huy c’est : « de nouvelles têtes, de nouveaux projets et de nouveaux fonctionnements démocratiques. L’un ne va pas sans l’autre. On a un programme autour de valeurs d’écologie, de justice sociale et de démocratie. La concertation, la participation citoyenne, c’est un engagement qui sera au coeur de nos actions dans toutes les dimensions de la politique municipale ». Portée par la foule, la candidat a choisi de se rendre à l’hôtel de ville. « On souhaite symboliquement que nos candidats, nos candidates et que l’ensemble des soutiens de Poitiers Collectif, puissent aller prendre la mairie, c’est ça le symbole finalement ».

Le changement avec de nouvelles têtes

Donc direction la place de la mairie de Poitiers. Où elle reprend le micro pour partager de nouveau sa victoire avec le plus grand nombre. Sous les applaudissements, elle commence sa prise de parole et réagit notamment à l’abstention. « Il faut redonner confiance en la politique, faire revenir en politique les personnes qui se sentaient exclues. Les Municipales sont normalement les élections préférées des Français aujourd’hui ce taux nous donne une certaine humilité et combativité pour la suite ». Elle revient sur la campagne menée avec ces deux adversaires. Précise qu’elle n’a pas encore échangé avec Alain Claeys. « Nous héritons d’une ville qui a fait l’objet d’une bonne gestion. C’est dû à la majorité sortante et nous pouvons les remercier pour cela. Nous travaillerons avec tous et toutes durant notre mandature. » La future maire de Poitiers revient également sur ce qui s’est passé à l’échelle nationale. « Poitiers est la première ville dont les résultats sont connus. Mais je crois que de nombreuses grandes villes sont en train de basculer aujourd’hui. Poitiers rejoint ce mouvement national de ces grandes villes qui font le choix d’un projet différent, d’un futur différent autour de ces valeurs (écologie, justice sociale et démocratie). L’écologie citoyenne replace Poitiers au coeur des enjeux nationaux et c’est une excellente nouvelle pour la ville ». La place de Poitiers, une ville écologiste de Nouvelle-Aquitaine. Et encore à ce moment-là Léonore Moncond’huy n’est pas au courant que Bordeaux prend aussi ce train-là. Avant de conclure. « Vous nous avez fait confiance, vous avez eu raison. Nous serons dès demain des élus engagés pour être dignes de la confiance que vous nous avez accordée. Être à la hauteur des enjeux pour Poitiers. Dès demain, nous serons au travail », promet-elle.

Tout un symbole Léonore rentre ensuite dans l’hôtel de ville et monte au salon de réception avant de saluer la foule au balcon. Le conseil municipal doit être convoqué au plus tard dans les 7 jours suivants l’élections. « Concrètement c’est vendredi ou lundi prochain », explique la jeune et future maire de Poitiers. On va faire un tuillage avec l’équipe sortante donc je ne peux vous donner de date pour l’instant ».

Dans le même temps, Alain Claeys a rencontré Anthony Brottier et s’est rendu aux Salons de Bossac pour saluer son équipe et ses soutiens. Les temps ont changé à Poitiers. Poitiers Collectif de Léonore Moncond'huy disposera de 38 sièges, la liste d'Alain Claeys 9 et celle d'Anthony Brottier 6. Une page se tourne après 43 années de règne socialiste sur la ville. Poitiers est passé du rose… au vert.

Les autres résultats dans la Vienne

Les électeurs de 25 communes étaient appelés aux urnes ce dimanche 28 juin dans la Vienne.

Voici les principaux résultats

> Poitiers

Léonore Moncond'huy (divers gauche, Poitiers collectif : écologie, justice sociale, démocratie) : 42,83%

Alain Claeys (liste socialiste, Poitiers, l'avenir s'écrit à taille humaine) : 35,60%

Anthony Brottier (LREM, Anthony Brottier, ma priorité, c'est vous) : 21,56 %

> Buxerolles

Gérald Blanchard (divers droite, Buxerolles maintenant) : 56,44%

Ludovic Devergne (divers gauche, Buxerolles, ma ville) : 44,05%

> Migné-Auxances

Florence Jardin (divers gauche, partageons demain) : 47,55%

Jacky Chauvin (divers gauche, Ensemble, une nouvelle dynamique) : 44,07 %

Jean-Marc Maziere (divers droite, Agir pour tous les Mignanxois) : 8,38 %

> Vouneuil-sous-Biard

Jean-Charles Auzanneau (divers centre, Vouneuil de toutes nos forces) : 36,33 %

Joël Michelin (divers gauche, Réussir Vouneuil avec vous) : 34,8 %

Cécile Ruy-Carpentier (divers droite, Vous avec nous pour Vouneuil): 28,75 %

> Naintré

Christian Michaud (divers gauche, Faire réussir Naintré) : 46,68%

Christine Piaulet (union de la gauche, Ensemble pour Naintré) : 44,28%

Jeff Poisson (divers gauche, Naintré, un coeur nouveau) : 9,04%

> Quinçay

Philippe Brault (Quinçay ensemble) : 52,43%

Carole Maire (Demain Quinçay) : 37,04%

José Thobie (Quinçay avenir) : 10,53%

> Latillé

Benoît Dupont (Vivre demain Latillé) : 51,80%

Simon Brie (Agir pour Latillé) : 48,20%

Pour les communes de moins de 1 000 habitants

Angles-sur-l'Anglin

Antigny

Berthegon

Bournand

Brigueil-le-Chantre

Cherves

Coulonges

Cuhon

Jouhet

La Chapelle Moulière

Lhommaizé

Mairé

Romagne

Saint-Germain

Saint-Laon

Saint-Martin-l'Ars

Saint-Pierre de Maillé

Sanxay

Vous pouvez consulter les résultats définitifs sur le site du ministère de l'Intérieur ici



