Politique | Municipales dans la Vienne. Une triangulaire à Poitiers et Abelin élu dès le 1er tour

16/03/2020 | A Poitiers, 3 candidats pour le second tour. Il s'agit du maire sortant Alain Claeys (PS), Léonore Moncond'huy (EELV, PC, Génération.s) et Anthony Brottier (LREM)

Une ambiance particulière pour ces élections municipales. Un vote dans des conditions inhabituelles. Isoloirs tournés vers les murs. Gels hydro-alcooliques à l’entrée des bureaux de vote, lignes de courtoisie, chacun son stylo pour signer. Quant au dépouillement, il s’est fait avec des gants et des masques. À Châtellerault, le maire sortant Jean-Pierre Abelin est élu dès le premier tour face à sept autres candidats avec 50,26% des suffrages exprimés. A Poitiers, le maire sortant Alain Claeys arrive en tête du premier tour avec 28,21% des suffrages exprimés. Une triangulaire est prévue pour second tour face à lui la candidate écologiste Léonore Moncond'huy (23,89%), Anthony Brottier (LREM) est à 18,37%. Petit tour d’horizon de ce scrutin du premier tour dans le département de la Vienne.

Une triangulaire à Poitiers

Le maire sortant de Poitiers, Alain Claeys (PS), arrive en tête du premier tour des élections municipales du 15 mars 2020 avec 28,21% des suffrages exprimés. Il devance la liste de Léonore Moncond'huy (EELV, PC, Génération.s) 23,89%. Anthony Brottier (LREM) est le troisième candidat à se qualifier pour le second tour avec 18,37% des suffrages exprimés. Surprise, le candidat soutenu par LR et l'UDI, Thierry Alquier, est sous la barre des 10% et arrive même derrière Christiane Fraysse (divers gauche, écologiste). Le taux de participation à Poitiers en forte baisse par rapport au premier tour de 2014 avec 36,40% de participation contre 52,20% précédemment.

Châtellerault, Abelin élu dès le premier tour

Le maire sortant de Châtellerault, Jean-Pierre Abelin a été élu dès le premier tour à sa propre sucession. Soutenu par la droite et le centre, il recueille 50,26 % des suffrages exprimés. Cependant à Châtellerault le taux de participation est très bas avec seulement 33,48%. Derrière lui, Françoise Méry (PS, Verts Génération.s) 15,64%,Didier Simonet (Divers Gauche) 11,54%, Marion Latus 9,82% (RN), David Simon 8,24% (LREM), Patrice Villeret (LO) 3,11% Fabrice Auger (liste de l'Union des démocrates musulmans français) 1,36%.

Ces maires de la Vienne déjà élus au premier tour

A Lusignan, le maire sortant René Gibault ne se représentait pas. Jean-Louis Ledeux arrive en tête avec 55,9% devant Christian Chaintré (44,1%)

Fontaine-le-Comte, commune limitrophe de Grand Poitiers, Sylvie Aubert, première adjointe du maire actuelle a été élue dès le premier tour avec 65,36% des suffrages exprimés. Son challenger, Jean-Claude Ballage a recueilli 34,64%.

A Chauvigny, candidat à sa propre succession Gérard Herbert est élu dès le premier tour avec 56,81%. Il obtient 24 sièges. Jean-Luc Morisset obtient 25,21% des voix et Sandrine Lemoine 17,99%. Ce qui leur fait respectivement 3 et 2 sièges.

A Civray, Pascal Lecamp (61,98%) l'emporte face à Gilbert Jaladeau (38,02%).

A Montmorillon, le maire sortant ne se représentait pas. La porte était ouverte. Il y a eu une bascule à gauche finalement puisque Guy Guévaudan (divers gauche) qui l'emporte largement avec 66,29% des suffrages exprimés. Jean-Yves Noyer (divers droite) a recueilli quand à lui 33,71%. Il se présentait pour la troisième fois aux élections muncipales. Une troisième fois qui a été la bonne.

Surprise à La Roche-Posay où la maire en place, Pascale Moreau (38,23%) a été battue par Yannick Tartatin (61,77%).

Jérôme Neveux est élu dès le premier. Le maire de Jaunay-Marigny était candidat à sa succession. Il obtient 63,16% des suffrages exprimés. Carole Pinson recueille 25% des voix et Dany Lagrandmaison 11,84%.

Gilles Morisseau à Biard est lui aussi élu dès le premier tour avec 68,39% des suffrages exprimés. Le maire sortant avait face à lui Dominique Durand (31,61%).

A Loudun, Romain Bonnet, qui a dû quitter LR pour défier le maire sortant Joël Dazas (divers droite), n'a pas réussi son coup. Puisque Joël Dazas s'impose avec une large avance, 76,63% contre 23,37%. Le taux de participation est d'ailleurs au-dessus de la moyenne départementale à 49,33%.

Certains doivent attendre le second tour

Autour de Poitiers quelques communes vont encore devoir attendre avant d’être fixées sur leur nouveaux maires. C’est le cas à Migné-Auxances où les trois listes seront présentes au second tour (Florence Jardin 43,84%, Jacky Chauvin 38,58%, Jean-Marc Mazière 17,58%). Même scénario pour la commune voisine de Vouneuil-sous-Biard, où les trois candidats se tiennent dans un mouchoir de poche. Jean-Charles Auzanneau arrive en tête avec 37,04% des suffrages exprimés, Cécile Ruy-Carpentier 31,69%, Joël Michelin 31,27 des voix. Seulement 9 voix d'écart entre les deux derniers candidats.

A Buxerolles, il y avait quatre listes. Seuls Ludovic Devergne (44,05%) et Gérald Blanchard (42,29%) seront présents au second tour. Arnaud Farge (RN) et Aïda Jaafar ne récoltent que respectivement 7,6% et 6,06% des suffrages exprimés.

Les autres résultats de la Vienne sont disponibles sur le site du ministère de l'Intérieur



Par Julien Privat

