Politique | Parole de militant : l’Université d’été du PS vu de l’intérieur

29/08/2019 | Un militant PS a confié à @aqui ses impressions sur cette première nouvelle version de l’université d’été du PS, Campus 19

Après trois ans d’absence, l'Université d'Eté du PS a fait son retour à La Rochelle, du 23 au 25 août. Rebaptisée "Campus", elle espérait rassembler tous les partis "alliés" de gauche présents aux élections européennes : Place publique, Nouvelle Donne, le PRG, MDC, PC et UDE. Las ! Chacun a fait son université de son côté, même si quelques représentants des autres gauche (1) ont bien été aperçus dans les rangs de l’espace Encan. Les François Hollande, Bernard Cazeneuve, Anne Hidalgo… étaient absents de ce rendez-vous, plutôt prisé par la nouvelle génération – Olivier Faure en tête.

Xavier Martin, militant PS girondin encarté depuis 2011, faisait partie des 2000 partisans présents lors de cette Université d’été, dont il avait connu deux versions précédentes, avant 2015.

@qui! : Qu’est-ce qui vous a poussé à participer à cette nouvelle formule de l’Université d’été du PS?

Xavier Martin - « Je dispense déjà des formations pour le parti sur la communication, en particulier dans la relation aux médias : la rédaction de communiqué, la prise de parole, la gestion de l’information, etc. Je suis donc intervenu à l’université en tant qu’animateur sur un atelier « relation aux médias ». Certains militants vont partir bientôt en campagne, d’autres seront sur le terrain, ils ont donc tous à apprendre dans ce domaine. L’idée, c’était de leur donner des outils pour se faire comprendre aux mieux. »

@qui! : Le thème de ces 3 jours était "pour un avenir écologique et social". Comment avez-vous travaillé ?

X.M - « Nous alternions séances plénières et ateliers en petits groupes sur divers sujets liés à l’écologie et au social : la santé, la mobilité, etc. Les thématiques sont vastes ! L’objectif principal était surtout d’ouvrir le débat au plus grand nombre. Nous avions ouvert une agora sur l’extérieur, afin de permettre au non militants du parti de s’exprimer. Des gilets jaunes et des urgentistes en grève sont ainsi passés. On a abordé des thèmes comme le Brexit ou les écoles. Tout s’est déroulé dans le calme et le respect. Nous avions également organisé un "procès de la Ve République", qui simulait une audience judiciaire, mais qui a surtout permis à chacun de venir donner son opinion et ses arguments sur ce qui a été fait et ce qu’il faudrait faire.»

@qui! : Quelle comparaison faites-vous avec les éditions précédentes ? L’absence de ténors du parti n’a-t-elle pas manqué ?

X.M - « Tout dépend de ce que l’on appelle « ténors » ! Nous avions tous de même quelques forts représentants comme le chef de file Olivier Faure. Raphaël Glucksmann (Place Publique) est également venu le samedi après-midi. Quelques représentants du PRG étaient là. Concernant le contenu de ce Campus, je trouve qu’on est revenu à plus de participatif, plus d’échanges. Les séances plénières ont été les plus interactives. Je trouve que ça permet de créer du lien entre les militants et les représentants du parti. Avant, il y avait plus de monde mais moins de cette proximité. Les échanges sont plus qualitatifs. »

(1) Entre autre le sénateur Ronan Dantec (EELV), le président du PRG Guillaume Lacroix, la conseillière municipale de Rouen Laura Slimani (Génération S, le parti de Benoît Hamon), le syndicaliste CFDT Frédéric Sève et le fondateur de Place Publique Raphaël Glucksmann.



Par Anne-Lise Durif

Crédit Photo : DR