Philippe Madrelle ou comment conjuguer politique et humanisme

28/08/2019 | En novembre dernier lors de l'hommage rendu à Philippe Madrelle, à Lormont, en présence de François Hollande

Un mot est au cœur des hommages qui se succèdent depuis l'annonce, ce 27 août, de la mort de Philippe Madrelle : humanisme. Il est sur les lèvres de l'ancien maire Modem de Barsac Philippe Meynard qui, rescapé d'un AVC, mène un combat pour faire connaître et prévenir cet accident et rappelle ce que sa commune doit à l'ancien président du Conseil général de Gironde, sur celles de l'ancien député Gilles Savary qui loue sa « maestria politique fondée sur un humanisme profond détaché des catéchismes et des sectarismes », sur celles d'Alain Rousset, le président de la Région : « La Gironde gardera l'empreinte de son action pour de longues années comme le souvenir de cet homme d'exception qui, de Saint-Seurin-de-Cursac au Palais du Luxembourg, ne s'est jamais départi de l'humanisme profond qui l'habitait. » L'homme s'en est allé au terme d'une lutte contre le cancer qu'il a menée avec cet âme de combattant qui avait tant de fois surpris sa famille politique par sa capacité à relever certains défis électoraux, pourtant improbables.

François Hollande qui avait tenu à participer en novembre dernier à la soirée d'hommage qui avait réuni près d'un millier de personnes, à Lormont, avait eu ces mots qui résumaient les qualités de Philippe Madrelle, chantre de la proximité que pas un maire du plus grand département de France n'aurait cherché à lui contester : « décentralisateur, travailleur, organisateur, gagneur » soulignant sa grande connaissance du terrain et son souci de l'aménagement du territoire qui, "aujourd'hui manque beaucoup.." ajoutant encore, dans un propos aux accents subliminaux : " pour un gagneur, la longévité ce n'est pas le plus dur à obtenir...on ne peut pas faire dans la longévité par la trahison".

Au moment où le sénateur de la République qui avait tenu, malgré la maladie, à honorer son mandat jusqu'au bout, qu'il nous soit permis, à notre tour, de louer ce goût des autres qui l'habitait. Le soin qu'il prenait de ne pas oublier ses amis dans la difficulté. Cette fidélité aux lieux de ses jeunes années en territoire blayais qu'il aimait tant partager et aux souvenirs qu'il gardait, précieusement, d'un vieil homme grimpant dans un cerisier, aux belles heures de juin et des jours les plus longs.

A Jacqueline, son épouse, à ses enfants et à cette famille politique qu'il incarnait mieux qu'aucun autre, nous adressons nos condoléances émues.

Des réactions au niveau national

François Hollande, ancien Président de la République PS :

« Avec la disparition de Philippe Madrelle, la République perd aujourd’hui un grand élu. Il a agi toute sa vie avec ambition pour son département, la Gironde, et pour l’égalité entre les territoires. Il a fait honneur au socialisme. J'adresse mes pensées affectueuses à ses proches. »



Gérard Larcher, Président du Sénat :

« Le Sénat perd un grand Senateur. Philippe Madrelle, un élu ancré dans son territoire, 35 ans président du CG de Gironde, une voix forte sur l’aménagement du territoire et la décentralisation. Au nom du Sénat je présente mes sincères condoléances à sa famille et ses proches. »

Patrice Kanner : président du groupe socialiste au Sénat :

« Notre collègue Philippe Madrelle nous a quittés. Mes pensées vont à sa famille et à ses proches. Une figure de la gauche disparaît et nous perdons un ami fidèle. Je salue la mémoire d’un élu humain, engagé sans relâche et jusqu’au bout pour la Gironde pendant plus de 50 ans. »

Manuel Valls, ancien Premier ministre PS:

« Un ancrage hors du commun, une fidélité à un territoire, une longévité difficile à imaginer aujourd’hui…un socialiste qui gérait et transformait. Son expérience va manquer. Mes condoléances à sa famille et à ses amis socialistes de Gironde et du Sénat. »



Olivier Faure, premier secrétaire du PS:

« Adieu Philippe. A force on avait fini par croire que ni la défaite ni la mort n’avait de prise sur toi. Je m’associe à l’immense tristesse de tous ceux qui t’ont aimé, ta femme Jacqueline, ta famille, tes camarades socialistes. Nous ne t’oublierons pas »

Des réactions au niveau local

Hommage du Conseil départemental de Gironde:

"Les élus du Conseil départemental, ses agents, comme l’ensemble des habitants de la Gironde, éprouvent, aujourd’hui, un immense chagrin en apprenant la disparition de Philippe Madrelle. Il est juste de dire qu’une grande majorité de Girondines et de Girondins se sentent orphelins tant cet homme d’exception a eu partie liée avec leur vie quotidienne.

(...) Fervent défenseur des petites communes, du Département et du juste équilibre entre monde rural et secteur urbain, Philippe Madrelle a aussi accompagné et encouragé nombre de femmes et d’hommes politiques qui auront fait leur chemin : Alain Rousset, Alain Anziani, Michèle Delaunay, Gilles Savary, entre autres…

Philippe Madrelle qui a toujours préféré le contact direct et le terrain aux grands destins nationaux, laisse derrière lui un héritage de réalisations locales très concrètes : des collèges aux routes et aux pistes cyclables, des salles polyvalentes locales aux bourgs revisités en passant par les domaines de loisirs départementaux, son empreinte est partout. Celui que la presse a surnommé « le vieux lion » a su s’attirer de nombreuses amitiés, à droite comme à gauche, et il va laisser un grand vide dans le cœur des Girondines et des Girondins."

Alain Rousset, Président du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine:

« Philippe Madrelle incarnait profondément et intimement la Gironde. Un département dont il était l'émanation dans ses valeurs de tolérance, de solidarité, de modération, de tempérance, d'humilité. Un département qu'il avait mis au service de tous les territoires, du Médoc à l'entre deux mers, du Blayais au sud Gironde. Un territoire dont il connaissait les contours de chaque ville et village.

Maire, député, sénateur, président de Région et de Département, il a occupé quasiment tous les mandats locaux avec la même ferveur et la même intensité. Ce laboureur infatigable du plus grand département de France laissera l'image d'un homme toujours proche, attentif et soucieux de chacun. Il savait réunir, apaiser comme se montrer d'une rare combativité lorsqu'il fallait défendre les intérêts du territoire ou mener un combat électoral. (...)

Sur un plan plus personnel, j'ai eu le privilège d'évoluer à ses côtés, à la Région Aquitaine où j'ai participé à ses côtés à la signature du premier Contrat de Projet Etat-Région et singulièrement au Conseil général, où j'ai eu l'immense honneur d'être son premier vice-président. Nous lui devons, pour beaucoup, notre engagement en politique.

La Gironde gardera l'empreinte de son action pour de longues années comme le souvenir de cet homme d'exception qui de Saint-Seurin de Cursac au Palais du Luxembourg ne s'est jamais départi de l'humanisme profond qui l'habitait. (...) ».

Thierry Trijoulet, 1er fédéral PS de la Gironde:

"(...) Député, Sénateur, élu local et Président de grandes collectivités avec la Région et surtout le Département, il participa à de grandes avancées politiques et sociétales tout au long de ses 50 ans et plus de vie politique qu’il exerça avec dignité et détermination jusqu’au bout malgré la maladie de ces derniers mois.

Il fut un homme politique au service des territoires et de ses habitants avec convictions et ouverture d’esprit.

Les militants, élus, actuels et anciens parlementaires du PS girondins se joignent à moi pour vous faire part de leur grande peine. La grande famille socialiste adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

Ces mots de Jean Jaurès collent à merveille au parcours de Philippe Madrelle, « Le courage, c’est de comprendre sa propre vie… c’est d’aimer la vie et de regarder la mort d’un regard tranquille…d’aller à l’idéal et de comprendre le réel. » (... )"

Nicolas Florian, Maire de Bordeaux:

"J'adresse mes plus sincères condoléances à la famille de Philippe Madrelle. Au-delà des oppositions, son sens de l'action publique, sa détermination et son caractère forçaient au respect. Un Girondin dans l'âme qui aura marqué de son empreinte le département qu'il aimait tant."

Le groupe Génération.s - EELV au Département:

"C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Philippe MADRELLE, sénateur et ancien président du Conseil général de la Gironde. Sans jamais renier les valeurs de gauche, il a inlassablement oeuvré pour que notre département soit un territoire où la solidarité, la défense des Droits de l'homme et la préservation de l'environnement ne soient pas de vains mots. Encore récemment, nous avons eu l'honneur de partager avec lui les combats pour la défense des services publics et contre les pesticides.

Conscients de l'héritage politique qu'il nous laisse, nous nous efforcerons de nous en montrer dignes en militant pour une Gironde innovante et ouverte, soucieuse de réduire les inégalités et de réussir sa transition écologique."



Par Joël Aubert

Crédit Photo :