Politique | Plan Gironde Haut Méga : signature d’un contrat de 60 M€

07/12/2018 | La Banque Européenne d'Investissement et le syndicat mixte Gironde Numérique viennent de signer un contrat de financement de 60 M€ dans le cadre du plan Gironde Haut Méga…

669 millions d’euros. C’est le montant total du plan Gironde Haut Méga qui doit permettre le raccordement à la fibre optique de plus de 410 000 foyers, entreprises, services publics et collectivités, répartis sur l’ensemble du territoire girondin d’ici 2024. Pour financer ce programme, le syndicat mixte Gironde Numérique et la Banque Européenne d'Investissement (BEI) ont signé le 7 décembre un contrat de 60 M€…

« Avec vous c’est du solide et du pérenne ! » Jean-Marie Darmian, vice-président du Département, en charge des finances et des fonds européens, n’est pas peu fier de signer un contrat de 60 M€ avec la BEI en ce vendredi 7 décembre, pour financer le plan Gironde Haut Méga qui vise à déployer la fibre optique dans tous les foyers girondins. Et de renchérir, « grâce à ce prêt nos concitoyens et concitoyennes prennent conscience de l’apport conséquent de l’Europe dans nos investissements départementaux ! » Même son de cloche du côté de Pierre Ducout, président de Gironde numérique, pour qui « l’Europe a toute sa place dans les investissements d’avenir tels que celui du plan Gironde Haut Méga ». Et d’ajouter, « ce prêt essentiel dans le déploiement de notre plan permet ainsi de sécuriser le montage financier ».



Une première pour la BEI Cet investissement est le premier du genre pour la BEI. En effet, jamais auparavant la banque de l’Union européenne n’avait prêté d’argent à un syndicat mixte. « Ce contrat est très innovant pour nous », souligne Tanguy Desrousseaux, chef de la division Europe de l’ouest pour la BEI. Ainsi, pour s’assurer de la viabilité du projet et du sérieux de l’organisme, des ingénieurs et des économistes de la Banque ont auditionné pendant deux jours les membres de ce syndicat. « Et nous en avons conclu que ce Plan répond en tout point à nos exigences et illustre parfaitement l’action de l’Europe ».

L’an dernier, la BEI a investi plus de 7 milliards d’euros dans des projets français relevant du développement durable et des innovations dans les territoires. « La fibre optique rentre parfaitement dans notre champ d’action », précise ce dernier. Cet apport financier a été possible grâce au plan Junker* ayant pour vocation de financer la réalisation de projets industriels au sein de l'Union européenne et dont la BEI assure la mise en œuvre.



La fibre en chiffres D’ici 2024, 1 224 chantiers travailleront au raccordement de plus de 410 000 foyers, entreprises, services publics et collectivités, répartis sur l’ensemble du territoire girondin. La Gironde sera ainsi irriguée par un réseau de 28 800 kilomètres de fibre optique qui couvrira 9 375 kilomètres, soit la quasi-totalité de la surface du département. Les aménagements liés à Gironde Haut Méga se dérouleront en trois phases de deux ans - 2018-2020, 2020-2022, 2022-2024 - au terme desquels tous les Girondins seront raccordables au réseau public de fibre optique. Cet investissement se monte donc à 669 millions d’euros, dont 117 millions de financements publics.



⃰Mis en œuvre depuis 2015 et prolongé jusqu'en 2020, le plan d'investissement pour l'Europe, dit « plan Juncker », vise à relancer l'investissement dans les pays de l'Union européenne. Il avait pour objectif de mobiliser 315 milliards d'euros d'investissements de 2015 à 2018, afin de compenser le déficit d'investissements dont souffre l'Union européenne. Un objectif atteint en juillet 2018, et porté à 500 milliards d'euros pour l'horizon 2020.



Par Sybille Rousseau

Crédit Photo : SR