Politique | Présidentielle dans la Vienne : Poitiers vote Mélenchon quand la Vienne vote pour Macron

11/04/2022 | Ce dimanche 10 avril 2022, 306 012 électeurs étaient appelés aux urnes pour le 1er tour de la présidentielle dans la Vienne.

Dans la Vienne, 306 012 électeurs étaient appelés à voter pour le premier tour de l’élection présidentielle ce dimanche 10 avril 2022. Aqui ! a suivi ces élections. Ambiance au dépouillement dans les bureaux de vote de la mairie de Poitiers et réactions des principales figures politiques du département.

Il est 19 heures. Les bureaux de vote de la ville de Poitiers ferment. Les derniers électeurs ont glissé les bulletins dans l’urne. Le taux de participation est de 73,85%. Un peu mieux que la présidentielle de 2017 (73,65%) mais moins qu’en 2012 (77,15%).

Dans les salons de l’hôtel de ville, le dépouillement s’organise. Certains sont habitués. « Cela fait trente ans que l’on y participe », sourit cette électrice poitevine. Le nom des candidats, Mélenchon, Macron, Pécresse, Jadot, Le Pen… résonne. Cela s’active et se déroule plutôt rapidement. A 20 heures, quelques uns sortent leur téléphone portable pour découvrir en direct les estimations.

Surprise ou pas vraiment. Selon Ipsos Sopra Steria pour France Télévisions, Emmanuel Macron et Marine Le Pen se qualifient pour le Second tour avec respectivement 28,1 et 23,3% des voix. Jean-Luc Mélanchon les talonnent avec 20,1% des suffrages exprimés.

A Poitiers, le scrutin révèle un tout autre résultat. En se basant sur les 300 premiers bulletins des 53 bureaux de vote que comptent la ville, le candidat de la France Insoumise arrivent en tête avec 34,02% des suffrages exprimés. Derrière Emmanuel Macron 27,91% et Marine Le Pen complètent le podium 11,97%. Quant à Yannick Jadot, le candidat écologiste, il recueille 6,91% des voix.

Léonore Moncond'huy déçue par le résultat du 1er tour

La maire de Poitiers, Léonore Moncond’huy semblait un peu abasourdie à la suite de l’annonce des résultats de ce scrutin de la présidentielle. « La soirée est difficile pour les citoyennes/citoyens, les militantes/ militants qui s’engagent pour les valeurs d’écologie, de justice sociale, de démocratie, d’humanisme qui sont exclues du deuxième tour ce soir. Ce n’est pas au soir d’un premier tour d’une campagne difficile qu’on fait un bilan, néanmoins un bilan sera nécessaire pour construire la suite de la manière la plus coopérative possible ».

Invité à commenter le score du candidat écologiste, Léonore Moncond’huy préfère ne pas le faire. « Une semaine après la parution du dernier volet du rapport du GIEC qui nous dit qu’on a trois ans pour agir et garder la planète vivable, je suis profondément marquée par le fait que l’écologie politique ne soit pas plus présente dans les résultats des urnes au soir du 1er tour de l’élection présidentielle. C’est extrêmement préoccupant ».

Seule source de satisfaction pour Léonore Moncond’huy, le résultat du premier tour à Poitiers. « On a, à Poitiers, un socle de gauche et d’écologie extrêmement fort. Puisque les forces de gauche et écologistes sont nettement en tête au premier tour. Si on les additionne, cela correspond à plus de 45% des voix exprimées. Plus de 20% devant Macron. Cependant l’extrême droite progresse passant à 17% contre 10,5% lors du dernier scrutin. Je suis fière du message qu’envoie la ville de Poitiers à la France. Cela nous encourage à continuer à animer une dynamique autour de ces valeurs d'écologie et de justice sociale, d’humanisme, de démocratie, qui font le socle de nos engagements. »

Bruno Belin pas vraiment surpris

Autre réaction, celle de Bruno Belin, sénateur divers droite de la Vienne, soutenu par Les Républicains mais plus adhérent au parti depuis 2016. « Il y a eu un effet vote utile quand on voit les trois premiers candidats. Le vote légitime pour le président sortant. Un vote contestataire à droite de la droite qui ne semble plus en mesure de de défendre ces idées-là. Puis un vote pour le candidat qui parlait d’union populaire à gauche. Les partis historiques font moins de 10%. Plus personne ne se reconnaît dans ces partis sans doute dépassés qui peuvent même paraître ringard. Les jeunes ne se déplacent pas pour ces partis qui ont été victimes du vote utile ». Bruno Belin rappelle qu’il ne s’est pas impliqué dans cette campagne. « Je ne suis pas surpris du résultat de Valérie Pécresse. Elle a voulu s’attaquer à l’électorat de Le Pen et de Zemmour en se « Ciottisant » mais dans un pays comme le nôtre il faut rassembler avant tout ».

Soulagement pour LREM

Du côté de la député LREM, Françoise Ballet-Blu, c’était une satisfaction. Emmanuel Macron arrive en tête dans le département de la Vienne avec 29,28% des suffrages exprimés. « On a quand même vécu une journée tendue. A 20h, avec les premiers résultats, nous avons été soulagés. Mais rien n’est gagné, il faut continuer à se mobiliser et à être sur le terrain pour porter notre projet, l’ouverture sur l’Europe, le social, contre le projet de l’extrême droite, qui se recentre trop sur la France. Dans la Vienne, Mélenchon est arrivé en tête à Poitiers mais aux alentours c’est Emmanuel Macron. Je tiens à remercier les militants présents en nombre sur les marchés ».

Le match retour après le scrutin de 2017 est donc attendu pour ce second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Les électeurs de la Vienne s’exprimeront de nouveau le dimanche 24 avril 2022. Pour rappel, en 2017, le candidat En Marche! avait recueilli 68,77% contre 31,23% pour la candidat du Front National.

Les résultats dans la Vienne au 1er tour de l’élection présidentielle

Emmanuel Macron 29,28%

Marine Le Pen 23,40 %

Jean-Luc Mélenchon 21,22%

Eric Zemmour 5,15%

Yannick Jadot 4,63%

Valérie Pécresse 4,30%

Jean Lassalle 3,34%

Fabien Roussel 2,77%

Nicolas Dupont-Aignan 2,20%

Anne Hidalgo 1,96%

Philippe Poutou 1,00%

Nathalie Arthaud 0,74%

Les résultats du 1er tour pour le département de la Vienne sont à retrouver ici



Par Julien Privat

Crédit Photo : Aqui.fr