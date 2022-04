Politique | DIRECT Présidentielle dans les Pyrénées-Atlantiques : les résultats et tendances du 1er tour

10/04/2022 | L'élection présidentielle 2022 est lancée. Résultats et analyses à l'issue de ce 1er tour dans les Pyrénées-Atlantiques, où les électeurs ont répondu présents au rendez-vous.

Et si les 519 972 électeurs du département des Pyrénées-Atlantiques, comme les électeurs d'un certain nombre d'autres départements de Nouvelle-Aquitaine s’inscrivaient à rebours de la tendance baissière quasi inexorable semble-t-il de la participation au vote ? En effet à 17h, ils étaient à 72,78 % à s'être déplacés jusqu'à leur bureau de vote, un score non seulement largement au-dessus de la moyenne nationale (65%) mais également en hausse de 2 points comparés à la même heure au premier tour de la présidentielle 2017.

On prend les mêmes et on recommence ?

A l'issue du premier tour de l'élection présidentielle 2017, le département des Pyrénées-Atlantiques avait, comme au niveau régional, positionné Emmanuel Macron en première place (26,28%), suivi de Jean-Luc Mélenchon (19,92%) se distinguant ainsi largement du vote national, puisque Marine Le Pen, n'atteignait même pas la troisième marche du podium (13,74%). Elle était devancée par François Fillon (18,16%). A l'heure où dans tous les sondages nationaux, le second tour pourrait voir rejouer les mêmes protagonistes, qu'en sera-t-il cette année du vote des habitants du département ? Suivez les résultats régulièrement actualisés sur Aqui.fr.



Par Solène Méric

Crédit Photo : Aqui.fr