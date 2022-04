| Landes : Lutte contre l'érosion des berges de cours d'eau

Lire

Le Syndicat des bassins versants du Gabas, du Louts et du Bahus dans les Landes regroupe 71 communes et assure la compétence de gestion intégrée des cours d'eau des bassins versants. Suite aux intempéries de fin 2020 et début 2021, 15 sites ont été retenus pour des travaux de restauration et de confortement de berges par techniques végétales. L'objectif de ces travaux est de permettre la reprise de la végétation, buissons et arbustes sur les rives et de stopper l'érosion.