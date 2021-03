Politique | Région : La dernière plénière de la mandature s'annonce

26/03/2021 | Contrat de plan Etat-Région et aides à la jeunesse sont quelques uns des dossiers qu'aborderont les conseillers régionaux lundi 29 mars.

Lundi 29 mars, le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine se réunit en session plénière pour la dernière fois avant les prochaines élections. A l'occasion d'une conférence de presse présentant les principaux dossiers de cette session, à venir Alain Rousset candidat à sa succession a tenu à souligner le caractère « puissant et symbolique » de cette dernière assemblée. Une assemblée à l'image de la collectivité qu'il pilote, entre réactivité et temps long en matière d'action publique.

Pour ce qui est du temps long de l'action publique, le dossier le plus symbolique de cette séance plénière du 29 mars est la présentation aux élus régionaux du Contrat de plan Etat-Région (CPER) 2021-2027, fraîchement bouclé entre services de l'Etat et de la Région. « Le CPER rappelle Alain Rousset convoquant son créateur Michel Rocard, est un document de base de programmation prévisionnelle d'investissements entre l'Etat et la Région. L'idée est de voir le plus loin possible, d'avoir le plus de visibilité pour monter les projets. On s'est donc battu pour qu'il soit le plus précis possible, que ce soit sur l'enseignement supérieur et la recherche, sur la transition climatique et environnementale, sur le développement des énergies renouvelables, sur la cohésion économique et sociale... » Additionnant les invsetisements prévus dans le cadre du Plan de relance et de ce CPER, ce sont plus de 5 M€ qui sont au total mis sur la table par l'Etat et la Région pour les années à venir.

Autres dossiers que devront voter les élus et qui montrent selon son président que « la plénière voit loin », une délibération liée à la poursuite de la création de deux nouveaux Parcs naturels régionaux (PNR): la Montagne Basque et la Gâtine poitevine, ou encore l'accompagnement d'un projet européen en faveur des abeilles sauvages dans les PNR de Nouvelle-Aquitaine.

Toujours sur le fil de « la préparation du monde d'après », le président cite le prolongement du pacte d’ambition régionale pour l’agriculture biologique 2017-2020 en 2021 et 2022 « afin de sécuriser la transition sur l'agriculture bio ».

Gratuité des transports pour les étudiants

Mais cette session plénière sera aussi l'occasion selon l'exécutif régional, de démontrer la réactivité de la collectivité face, notamment, aux situations de crise. Parmis les mesures que devront voter lundi les conseillers régionaux, une série sera plus particulièrement dédiée aux jeunes précaires touchés par la crise. Une aide tant sur l'alimentation et les besoins de premières nécessités que sur le logement, ou d'autres aides financières diverses telles que les primes versées aux élèves infirmiers et aides-soignants investis sur le front du Covid en remplacement des soignants ou bien encore la mise en place jusqu'à la fin de l'année de la gratuité des déplacements domiciles-études (ou examen).

Autres sujets sur la jeunesse, la volonté de la Région d'améliorer le passage en études supérieures des bacheliers néo-aquitains en accentuant son action en matière d'orientation mais aussi de développement des « Campus connectés ». Ces dernier visent à permettre le déploiement d'une offre d’enseignement supérieur de proximité dans les territoires éloignés des centres universitaires. Le caractère rural de nombre de ces territoires de Nouvelle-Aquitaine étant semble-t-il un facteur aggravant de l'arrêt ou du non engagement d'études supérieures par les jeunes.



Par Solène Méric

Crédit Photo : Région Nouvelle-Aquitaine