Politique | Rencontre autour de la neutralité carbone entre La Rochelle et Bordeaux

01/04/2021 | Le maire de Bordeaux Pierre Hurmic a rencontré ce mercredi le maire de La Rochelle au sujet du projet territoire zero carbone

Il est « venu voir comment La Rochelle répond aux exigences de neutralité carbone à l’horizon 2040, et piocher les bonnes idées adaptables à Bordeaux ». Pierre Hurmic, maire de Bordeaux et 1er vice-président de l’agglomération, a rendu visite à son homologue rochelais Jean-François Fountaine ce mercredi 31 mars 2021.

La délégation bordelaise est allée visiter l’exposition Climat Océan du musée Maritime et le Parc bas carbone d’Atlantech. Les représentants du projet territoire zero carbone leur ont présenté leur plan d’actions à l’horizon 2040 ainsi que quelques expériences en cours, comme le démonstrateur à hydrogène en cours de construction à Atlantech. La visite du site a également été l’occasion d’évoquer la politique d’isolation de l’habitat et des innovations nées sur le parc. Le concept de coopérative carbone leur a également été présenté.

Il ne s’agit pas pour Bordeaux d’y adhérer ou de créer son propre plan territoire zéro carbone, mais de trouver l’inspiration. « En matière de baisse des émissions carbones, Bordeaux a un petit retard et si on peut le combler en prenant des bonnes idées ailleurs, tant mieux », a explique Pierre Hurmic au cours de la visite. « Rien de ce qui est innovant ne doit nous être étranger et La Rochelle est une ville innovante. Lorsque j’ai découvert le projet de territoire zéro carbone, il m’a intéressé pour sa globalité : ses pistes de travail, son montage financier, les aides financières, notamment de l’Etat, qu’ils ont trouvés, etc. C’est un objectif ambitieux et je voulais voir comment tout cela fonctionne ».



Par Anne-Lise Durif

Crédit Photo : Anne-Lise Durif