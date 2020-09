Politique | Rentrée politique à La Rochelle : cap sur le projet territoire zéro carbone

12/09/2020 | Les préoccupations environnementales seront au coeur de cette rentrée, selon Jean-François Fountaine

« Le gros sujet de la rentrée, c’est la transition écologique ». C’est ce qu’à déclaré le maire de La Rochelle Jean-François Fountaine lors de sa conférence de presse de rentrée. Une fois évacuée les questions sanitaires et la rentrée scolaire. Pour Jean-François Fountaine, il est temps de renforcer le projet de territoire zéro carbone, lancé l’an dernier, ainsi que tous les chantiers connexes. Une nouvelle mouture a d’ailleurs été votée en conseil d’agglomération le 3 septembre.

En ce dernier semestre, l’accent sera particulièrement mis sur les mobilités douces. Premier chantier : les pistes cyclables. La part modale de la ville est déjà de 10% et de 7% pour l’agglo, ce qui fait de La Rochelle la deuxième ville au niveau national pour l’utilisation des vélos. Objectif : doubler son usage d’ici 2030. « Nous prévoyons d’aménager 165 km de voies pour atteindre 400 km d’ici 2030 », promet Jean-François Fountaine. Les liaisons entre La Rochelle, Lagord, Clavette, Saint-Rogation et Périgny sont ainsi terminées. Dans le centre-ville de La Rochelle, de nouvelles voies cyclables ont été matérialisées au sol dans une quinzaine de rues, dont le quai Maubec (Vieux-Port). Des études sont en cours pour réaliser des aménagements entre Nieul et Lagord ; L’Houmeau/Lagord et La Rochelle ; Sainte-Soulle vers la Vélodyssée et la future liaison urbaine des Cottes Mailles.

Une nouvelle liaison urbaine aux portes de La Rochelle

Démarré le 5 juillet 2019, le projet des Cottes Mailles est le gros chantier du moment. Destiné à désengorger les entrées de La Rochelle (en particulier les entrées Vieux-Port et Hopital par la rocade), ce nouvel axe de 2 km permettra d’éviter de traverser Aytré d’une part pour atteindre la partie sud de La Rochelle (Minimes, Gabut, Tasdon). « Il ne s’agit pas de faire venir un trafic supplémentaire de véhicules mais de faire des voies apaisées », insiste Jean-François Fountainr. Le projet prévoit l’aménagement d’un réseau de voies douces – vélos, bus électriques - ralliant Périgny, Aytré et La Rochelle. « Les travaux avancent bien. Nous avons bon espoir de finir d’ici un an », estime l’édile. Il promet de proposer dans la foulée « un réaménagement du boulevard Sautel », véritable artère de la ville, pour en faire un quartier « plus apaisé » en terme de circulation.

Dans la suite logique de cet « apaisement » urbain, l’agglomération et la ville poursuivent leur politique de renouvellement de leur parc de bus. 14 nouveaux bus « vertueux » sont promis début 2021 : 4 bus électriques, 6 au gaz (dont deux articulés) et 4 hybrides (articulés).

Pour Jean-François Fountaine, le projet mené actuellement sur les abords de la gare participe également de cette priorisation aux mobilités douces. Ce vaste chantier à 38 millions d’euros a démarré cet été. Concomitant à des travaux de raccourcissement des voies menées par la SNCF en gare de La Rochelle, la collectivité refond l’intégralité de son parvis et de ses accès. Le plus important va se jouer avec la nouvelle passerelle de la gare : elle reliera Tasdon au centre-ville, à pied ou à vélo et facilitera l’accès aux quais d’une part (par des escaliers et des ascenseurs), au parvis d’autre part, où se tiendront les cars, les véhicules en libre-service ainsi qu’un grand arking à vélos. La pose de la charpente métallique est prévue pour décembre 2020, pour une mise en service fin 2021.



Par Anne-Lise Durif

Crédit Photo : Anne-Lise Durif