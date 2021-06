| Violences conjugales : la prise en charge des auteurs s'étoffe

Lire

2 centres de prise en charge des auteurs de violences conjugales(CPCA) vont être créés en 2021 en Nouvelle-Aquitaine. Le premier, sur les départements 17, 24, 33 et 47, sera piloté par le centre hospitalier Charles Perrens et le Groupe SOS Solidarités, pour l'accueil de 450 auteurs de violences conjugales par an. Le second, porté par l’association AJIR (Pau)sur les départements 40, 64 et 65 accueillera 360 personnes par an. Ils permettront un accompagnement psychothérapeutique, médical et éventuellement socioprofessionnel. Avec le CPCA Nord Nouvelle-Aquitaine, la région disposera d’une couverture complète de son territoire.