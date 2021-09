Politique | Un contrat pour la relance économique et écologique de Bordeaux Métropole

09/09/2021 | Le contrat de relance et de transition écologique de Bordeaux Métropole va permettre la mise en oeuvre de projets concrets adaptés aux besoins des habitants.

La préfète de la région Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde, Fabienne Buccio, le président de Bordeaux Métropole, Alain Anziani ainsi que Patrick Seguin, président de la Chambre de commerce et d’industrie de la Gironde, ont présenté, ce mercredi 8 septembre, le contrat de relance et de transition écologique de Bordeaux Métropole. Institués par le gouvernement en novembre 2020, ces contrats de relance doivent permettre d’apporter un soutien aux collectivités mais aussi de « les accompagner vers un modèle de développement résilient sur les plans écologique, social et économique ».

L’objectif de ce contrat de relance et de transition écologique est simple : « Aider les collectivités » résume Fabienne Buccio, « notamment grâce à un travail intelligent et collaboratif ». C’est justement cette collaboration et construction commune qui d’après Alain Anziani, président de Bordeaux Métropole, ont mené à l’aboutissement du projet. Signé entre l’Etat et la Métropole et planifié sur une période de 6 ans, de 2020 à 2026, ce contrat de relance et de transition écologique (CRTE) de la Métropole, s’appuie sur quatre orientations stratégiques : le développement et le rayonnement économique, la transition écologique et énergétique, la cohésion sociale et la culture, ainsi que la cohésion territoriale.

Plus concrètement, les 143 millions d’euros que l’Etat s’est engagé à investir sur le territoire métropolitain vont être réinvestis dans des projets tels que l’aménagement de pistes cyclables à Bordeaux, Bègles et Gradignan, la construction de logements, dont un certain nombre de logements sociaux et 50 000 autour des axes de transports en commun pour assurer la mobilité des habitants, ou encore la rénovation de certains équipements artistiques et sportifs comme le centre de pratiques artistiques de Cenon. Pour cela, sont dédiés 123,2 millions d'euros à la transition écologique et 19,6 millions d'euros à la cohésion sociale et à la culture. Évolutif si besoin, ce contrat est selon Alain Anziani, « une initiative formidable qui devrait permettre de sortir de nos égos respectifs pour mener une action commune ».

"Répondre aux enjeux du territoire et aux besoins de ses habitants"

Patrick Seguin a lui aussi salué l’initiative et approuvé « l’esprit de cohésion territoriale » impulsé par ce contrat. « Ce contrat de relance est un travail collaboratif sur la durée qui va, sans aucun doute, permettre une construction commune réfléchie, affirme le président de la Chambre de commerce et d’industrie de la Gironde. Converger les investissements va permettre des retombées économiques importantes tout en participant au rayonnement économique du territoire ». À la question posée, de savoir si ces aides étaient suffisantes par rapport au rebond économique nécessaire sur le territoire, Fabienne Buccio a précisé « que bien que l'aide apportée par l’Etat soit colossale, ce contrat doit surtout être vu comme un coup de pouce révélateur des priorités de la métropole ». Si les interrogations sur la sortie de crise sont toujours aussi présentes, Alain Anziani a assuré que « seuls des dialogues et des décisions prises collectivement pourraient en amortir les conséquences ».



Par Margaux Renaut

Crédit Photo : Aqui.fr