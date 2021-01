Politique | Limoges : Un pont réservé aux mobilités douces surplombera l’A20

D‘ici l’été 2023, un nouveau pont enjambera l’autoroute A 20 au nord de Limoges et reliera deux quartiers La Bastide et le Puy-Ponchet. Les premiers travaux préparatoires ont été réalisés cet automne avec l’abattage d’arbres des deux cotés du pont pour créer une trouée forestière qui accueillera la nouvelle voie de circulation de 950 m avec trois voies réservées aux bus, piétions et vélos. Cet ouvrage d’art aura une double vocation, accueillir la première ligne de bus à haut niveau de service fin 2025 et assurer la liaison entre deux quartiers dans le cadre d’une opération d’aménagement urbain.

Depuis 2014, la Communauté urbaine Limoges Métropole planche sur un projet de bus à haut niveau de service à deux lignes. La ligne A traversera Limoges du nord au sud et la seconde reliera le quartier du Val de l’Aurence à Panazol. Pour anticiper l’ouverture de la ligne A, un ouvrage d’art sera construit en surplomb de l’A20 au niveau des quartiers de La Bastide et du Puy-Ponchet. « Ce pont fait partie du projet d’aménagement urbain qui comprend la création de ces deux lignes de bus à haut niveau de service explique Gilles Bégout, vice-président en charge de la voirie, des transports du futur et du BHNS, ce projet de franchissement de l’A20 a été conçu pour réaliser la première ligne de ce bus. Dans le même temps, l’Agence nationale de renouvellement urbain avait préconisé de désenclaver le quartier de La Bastide. Il n’était pas possible de faire passer cette ligne devant le Zénith comme actuellement. Et le BHNS ne se justifie que s’il touche un maximum d’usagers, ce qui est le cas à Beaubreuil, ESTER, La Bastide et au Puy-Ponchet avec la présence de l’Aquapolis, d’activités industrielles et éducatives sur la technopole. » Une nouvelle voie de 950 m sera créée au niveau du rond point de l’Aquapolis jusqu’au Puy-Ponchet soit un premier tronçon de 650 m. Celle-ci traversera l’A20 par le nouveau pont long de 130 m et large de 14 m, le second tronçon de 200 m étant réalisé côté La Bastide.

Le quartier de La Bastide va s’ouvrir

Le coût de cette opération atteint dix millions d’euros dont sept millions pour la construction du pont, deux millions pour la nouvelle voie et un million pour l’aménagement paysager. L’État financera à hauteur d’un million (Dotation de soutien à l’investissement). Des fonds de l’Europe et de la Région sont également attendus de même que des financements complémentaires dans le cadre du Plan de Relance et des nouvelles aides à la mobilité douce. « La livraison est prévue pour juin 2023 avec une mise en service pour la rentrée scolaire sur la ligne qui dessert Beaubreuil, La Bastide, la gare et le centre-ville et qui accueillera la première ligne du BHNS fin 2025 précise Gilles Bégout. Cette ligne est la plus empruntée avec actuellement 21 000 passagers par jour. La fréquentation, en hausse constante ces dernières années, devrait encore augmenter avec le BHNS. Les bus passeront toutes les six à huit minutes. Cela va dynamiser ce secteur qui était isolé et changer les habitudes de circulation dans l’optique de l’aménagement du centre-ville. Sans ce pont et cette nouvelle voie, il aurait été difficile de faire un BHNS qui avait du sens ».

Le pont comportera trois voies de circulation à double sens, celle réservée aux bus, une dédiée aux piétons et une aux vélos, les trottinettes pourront également l’emprunter. Une importante étude environnementale a été menée pour respecter la faune et la flore locales et apporter des solutions techniques. « La présence de sept ou huit espèces de chauve-souris a d’abord conditionné la date d’abattage des arbres du 15 septembre au 15 octobre remarque Bertrand Brouard, responsable du projet, une période imposée pour tenir compte du cycle de vie de ces animaux. La protection de la biodiversité a été prise en compte pour ce chantier conformément au Code de l’Environnement ». Un diagnostic complet a été effectué sur le milieu naturel, par exemple, le tracé retenu préserve la majorité des arbres centenaires de lisière qui abritent les espèces protégées dont des insectes xylophages et des chauve-souris. Un passage sera également réservé sur le pont pour que celles-ci puissent étendre leur territoire de part et d’autre de l’autoroute, passage délimité par une palissade et planté de 417 arbustes pour créer une haie. De petits tunnels seront aménagés sous la route pour d’autres animaux protégés comme la salamandre. Pour compenser l’impact sur l’environnement, Limoges Métropole va acquérir 45 ha sur son territoire afin de créer une zone boisée et de milieux ouverts dont elle assurera la gestion et le suivi écologique durant trente ans.

L’intégration paysagère en ligne de mire

La technique de construction retenue, en l’occurrence un pont en acier à béquilles sans entretien, devrait offrir une bonne intégration dans le paysage avec un impact visuel limité. « Cette technique est la plus adaptée au dénivelé du terrain qui présente une légère pente naturelle et qui permettra de pousser le pont du Puy-Ponchet à La Bastide en une nuit, au maximum deux assure Bertrand Brouard. Pour faire des économies d’énergie, un éclairage avec détection de présence au passage d’un piéton ou d’un cycliste sera installé par la société Inéo, une première à Limoges. Cela évitera également toute pollution lumineuse ». La partie métallique en acier Corten auto-patinable, c’est-à-dire avec corrosion superficielle, lui conférera une protection naturelle sans avoir besoin d’être repeint. Sa teinte « rouille » favorisera son intégration paysagère. La gestion des eaux pluviales a été étudiée pour permettre une infiltration naturelle via des noues paysagères, des fossés peu profonds, larges végétalisés plantés de 2 785 graminées qui recueilleront les eaux de ruissellement avant leur évacuation vers un trop-plein, leur évaporation ou leur infiltration sur place. Il n’y aura donc pas de canalisations sous le pont, soit un million d’euros économisés, et le cycle naturel de l’eau sera respecté. Ce nouveau concept, mis en œuvre ici pour la première fois, luttera contre les îlots de chaleur en ville en conservant la perméabilité des sols naturels côté Puy-Ponchet et en désimperméabilisant les sols côté La Bastide. Quelques 4 600 arbustes seront plantés pour reboiser la zone de chantier qui sera créée à La Bastide. « Une voie de desserte sera aménagée d’ici le mois d’octobre par la Compagnie des Grands travaux de Marseille pour créer les culées, piles et massifs du pont détaille-t-il, les culées seront livrées à Noël. Suivront ensuite l’assemblage des poutres et poutrelles jusqu’en mars 2022, on pourra alors pousser le pont puis poser l’armature métallique, les dalles en béton, les protections latérales ce qui nous amène fin 2022. La route définitive sera achevée en mars 2023. » Il restera à finaliser les travaux paysagers et équipements nécessaires pour une livraison promise à l’été 2003.



Par Corinne Mérigaud

Crédit Photo : Limoges Métropole et LC Pierre Nicolas