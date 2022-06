Saveur | 7ème marché bière pain et fromage les 17 et 18 juin à Limoges

16/06/2022 | Le marché se déroulera sur le parvis de la cathédrale de Limoges

Il fera chaud les 17 et 18 juin pour la 7ème édition du marché bière pain et fromage organisé par la Chambre de Métiers de la Haute-Vienne et la Chambre départementale d’agriculture, en collaboration avec la Ville de Limoges. Le parvis de la cathédrale de Limoges va se transformer en antre du manger et boire local avec la présence d’une vingtaine de producteurs, boulangers et brasseurs.

C’est le plus petit des marchés organisés par les deux chambres consulaires après celui de Pâques et avant les traditionnels rendez-vous à savoir, le marché de la rue Haute-Vienne le 7 juillet, celui qui a lieu pendant la semaine du goût en novembre et celui de Noël. Ce marché 100 % artisans et producteurs attire des milliers de gourmands et amateurs de bières locales durant ces deux jours puisque 6 000 visiteurs sont attendus. Lancé voilà sept ans pour valoriser le savoir-faire des brasseries artisanales du département, il a rapidement trouvé son public. Aujourd’hui, plus d’une douzaine d’artisans brasseurs sont en activité sur la Haute-Vienne. Les premiers ont commencé à brasser en 2010 dans le sillage de la brasserie Michard à Limoges qui a ouvert la voix voilà trente-cinq ans.

La plupart de ces micro brasseries artisanales ont été fondées par des jeunes, suite à un changement de vie ou une reconversion au point que cinq de plus se sont installés depuis deux ans. Ils écoulent leur production localement sur les marchés de leur village ou dans les bars. Les bières labellisées bio sont particulièrement appréciées. Ce sera l‘occasion de goûter la Stour, la Lémovice, la Bergère, O’Lim, des bières brassées en Haute-Vienne. Le GAEC de la Tournerie à Coussac-Bonneval qui regroupe onze associés sur une ferme bio de 80 hectares proposera bière, fromage et pain.

La Chambre de Métiers, la Chambre d’Agriculture et la Ville de Limoges sont partenaires de cet événement - Crédit : Corinne Mérigaud

Deux brasseurs creusois feront déguster leurs spécialités dont la 23, une gamme de bières bio élaborées depuis cinq ans par le GAEC du petit Banize. Rémi et Marie Lebraud, éleveurs de limousines, ont choisi de diversifier leur activité en valorisant leur production céréalière. Implantée à Uzerche en Corrèze, la brasserie de la Vézère produit depuis 2013 une gamme de bières artisanales labellisées AB et « Nature&Progrès ».

Quatre brasseurs de la Dordogne

Sur la quarantaine de brasseries artisanales implantées en Dordogne, les visiteurs pourront se désaltérer avec la BAM, les 3 croquants, la Chanoine et la Fraich’. « Ces marchés sont très prisés pour leur convivialité constate Eric faucher, président de la Chambre de Métiers, les gens aiment se retrouver pour partager un moment festif, les clients ont fait la manifestation. »

Elle ne serait pas complète sans les artisans boulangers et les producteurs et affineurs de fromages comme Guido Huizinga, un fidèle du marché désormais installé dans le Tarn, qui reviendra avec son délicieux gouda. Les glaces artisanales aux fruits rouges et aux plantes du GAEC « Un petit bout de terre » seront certainement très appréciées par ces températures élevées de même que les crêpes et les confitures aux saveurs originales préparées par Julie et Bertrand.

Il sera bien entendu possible de se restaurer de 10 h à 21 h sur le parvis de la cathédrale, un site patrimonial mis à disposition par la Ville de Limoges dans le cadre d’une convention. « Ces marchés participent à animer la cité et la vie économique assure Rémy Viroulaud, adjoint en charge du commerce, c’est d’autant plus important en sortant d’une période compliquée pour les commerçants et les artisans. » L'inauguration est prévue ce vendredi à midi.



Par Corinne Mérigaud

Crédit Photo : Chambre de Métiers 87