A Bordeaux, les métiers de l'Hôtellerie-Restauration à l'honneur !

17/10/2019 | Le Salon Exp’Hôtel fait la part belle à l’Hôtellerie, la Restauration et aux Métiers de Bouche du 24 au 26 novembre, au Parc des Expositions de Bordeaux…

Congrès et Expositions de Bordeaux et l’UMIH 33 sont les maitres d’œuvre de la nouvelle édition d’Exp’Hôtel qui se tiendra du dimanche 24 novembre au mardi 26 novembre. Certes, les professionnels de la filière Hôtellerie, Restauration et Métiers de Bouche sont attendus nombreux, mais pas seulement. Le grand public est largement visé par cette manifestation qui proposera une batterie d’animations comme des concours, avec pour maître mot la transmission.

Du 24 au 26 novembre prochains, les secteurs de l’Hôtellerie, la Restauration et celui des Métiers de Bouche élisent domicile au Parc des Expositions de Bordeaux pour vivre pleinement Exp’Hôtel, le salon de l’Hôtellerie, de la Restauration et des Métiers de Bouche. Pas moins de 350 exposants, 120 chefs et meilleurs ouvriers de France et 20 000 professionnels y sont attendus. « C’est une réelle satisfaction de constater l’engouement que procure ce salon, indique Éric Dulong, président de Congrès et Expositions de Bordeaux (CEB). Le nombre d’exposants a bondi de 26 % et le nombre de préinscription est en augmentation, à ce jour, de 77 %. Aujourd’hui, Exp’Hôtel est véritablement devenu un rendez-vous incontournable pour la profession ».



L’expérience visiteur

Exp’Hôtel, c’est l’occasion, en l’espace d’un week-end, pour le grand public mais également pour les professionnels de se donner rendez-vous pour vivre deux journées de transmission, d’échange de savoir, de savoir-faire et d’expériences. L’accent de cette nouvelle édition est véritablement mis sur la facilité pour le visiteur de parcourir ce salon et d’en être acteur. « Nous privilégions l’expérience visiteur, souligne Frédéric Espugne Darses, directeur du Pôle Production Evènements chez CEB.



Une batterie d’animations

Ainsi, pour répondre à ce dessein, Exp’Hôtel a repensé ses 15 000 m2 d’exposition. Cinq pôles métiers seront donc érigés baptisés « Restauration et Métiers de Bouche », « Hôtellerie », « Nouvelles Technologies », « Déco, Design, Aménagement » et « Services », accompagnés de trois espaces thématiques autour des sommeliers, des producteurs et de la French Tech. Egalement, des parcours thématiques seront proposés aux visiteurs intitulés « Boulangerie », « Snacking » et « Nouveautés », pour faciliter la circulation au cœur du salon. Bien entendu, une appli dédiée est opérationnelle pour préparer sa visite en amont et optimiser son temps. Et dans le menu, pendant 48 h le public sera spectateur de quatorze concours, participera à des speed meeting sur le Grand Plateau, vivra la première journée de la transmission alimentée de challenge et de concours.

« Exp’Hôtel est un salon très varié et très riche. Entre les concours, les démonstrations, les dégustations et les stands, il y a beaucoup à découvrir, à voir et à tester. C’est un lieu privilégié pour découvrir les innovations, développer son réseau et ses affaires mais aussi un moment très convivial », tient à souligner le chef Philippe Etchebest, président de ce salon.



Exp’Hôtel – du 24 au 26 novembre 2019 – Parc des Expositions de Bordeaux – exphotel.fr



Par Sybille Rousseau

Crédit Photo : SR