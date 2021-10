Saveur | A Périgueux, un festival du livre gourmand nouvelle formule

18/10/2021 | Le Salon du livre gourmand de Périgueux change de nom. Organisé du 19 au 21 novembre, il devient Festival en conservant les ingrédients du succès de l'événement.

Créé en 1990, le Salon international du livre gourmand de Périgueux est une institution dans le paysage du livre et de la gastronomie. Changement d'appellation, ouverture aux nouveaux modes d'écriture, l'édition 2021 marque un tournant de l'histoire de cet événement. Les ingrédients de ce qui fait le succès de la manifestation ont été conservés : conférences, débats, apprendre à cuisiner avec un chef. Parmi les invités prestigieux cette année, le public pourra croiser l'ancien chef de l'Elysée Guillaume Gomez, le cuisinier Philippe Etchebest ou encore l'influenceuse culinaire Emmanuelle Jary.

C'est d’abord à travers le changement de nom que s’incarne cette nouvelle orientation : Festival du Livre gourmand. Organisé du vendredi 19 au dimanche 21 novembre, il sonne comme une promesse de fête, de rencontres et de réjouissances. Grande nouveauté de cette édition, l’entrée devient gratuite (seuls les ateliers et les spectacles restent payants) afin de permettre l’accès au plus grand nombre. Un Village des Saveurs investira la place Bugeaud, animé par les filières de la Fédération des signes d’origine et de qualité du Périgord. Une vingtaine de chalets feront la part belle au foie gras, aux truffes, chocolat, noix, caviar, de quoi ravir les papilles. Une truffière pédagogique sera installée place Badinter, par l'écomusée de la truffe de Sorges.



Autre changement important, c’est désormais le Théâtre qui sera le véritable épicentre de la manifestation, en accueillant le volet littéraire, avec des conférences et des dédicaces d'ouvrages culinaires et la majorité des animations. Les invités viennent d'être dévoilés par les organisateurs.

Des invités prestigieux

Cette année de grands noms sont annoncés. L'invité d'honneur est Guillaume Gomez, ancien chef des cuisines du Palais de l'Elysée, qu'il a quitté récemment. Il faudra aussi compter sur la présence du pâtissier spécialiste du chocolat Frédéric Bau ou Christophe Felder, le chef pâtissier alsacien et auteur d'une vingtaine d'ouvrages, ou encore la pâtissière rochelaise Nina Métayer, élue meilleur pâtissier de l'année 2017 par le Gault et Millau.

Le critique et animateur de l'émission "On va déguster" sur France Inter François-Régis Gaudry devrait enregistrer son émission en direct le dimanche 21 novembre. Le chef bordelais et juré de Top Chef, Philippe Etchebest compte aussi parmi les invités. Les organisateurs annoncent la venue de l'influenceuse culinaire Emmanuelle Jary très connue pour son blog "C'est meilleur quand c'est bon".



Le Festival sera le théâtre de nombreuses manifestations : des démonstrations données par les grands chefs sur la scène du Théâtre, des ateliers en proximité avec les chefs et les auteurs cuisiniers pour découvrir astuces et recettes culinaires.

Une manifestation pour la jeunesse

Les écoles participeront au festival sur le temps scolaire, avec une dictée gourmande en classe et une journée des écoles sur l'espace jeunesse, le vendredi 19 novembre. Certaines classes des écoles élémentaires auront pu en amont aller à la rencontre des agriculteurs dans des exploitations. Un espace jeune public a été imaginé au coeur de la manifestation.



Par Claude-Hélène Yvard

Crédit Photo : archives Claude Hélène Yvard