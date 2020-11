Saveur | Agneaux de lait des Pyrénées : les éleveurs reprennent le drive !

12/11/2020 | Ce 12 novembre les éleveurs d'agneaux de lait des Pyrénées ré-ouvrent, comme prévu, le drive initié lors du 1er confinement. Mais le reconfinement a accéléré les choses...

L'initiative avait été lancée au printemps dernier lors du premier confinement. En pleine période pascale, il avait en effet entraîné une baisse sans précédent des commandes d'agneaux de lait par la restauration hors domicile, principal débouché pour la production en cette période. Mais fiers de leur produit et sans autre report de débouchés possibles, un collectif de près de 700 éleveurs des coopératives basques et béarnaises AOBB, AXURIA et CAOSO s'était alors lancé dans la vente directe auprès des consommateurs, site internet et drive fermier à l'appui, avec le soutien de l'AREOVLA et de la Chambre d'agriculture 64. Cette rencontre, la première du genre, avec les consommateurs fut un succès. De retour d'estive et de nouveau confrontés à un confinement, alors que la saison de l'agneau de lait redémarre, les producteurs relancent leur opération.

Au printemps dernier la rencontre entre les producteurs d'agneaux de lait et les consommateurs a sonné, malgré le contexte, comme un coup de foudre. Des moments d’échanges appréciés de part et d’autre doublés d'une relocalisation bienvenue de ce produit typique du terroir. Du côté des éleveurs on le reconnaît volontiers « ça a été un succès inespéré qui a permis de commercialiser en direct plus de 3 000 agneaux. Loin du potentiel de production, ce soutien nous a tout de même permis de gérer la crise et d'éviter des drames aux nombreux éleveurs producteurs de lait et d’agneau de lait » .



Les éleveurs s'adaptent aux demandes des consommateurs

Un succès auprès des consommateurs béarnais, basques, landais et girondins qui avait donné des idées côté professionnels ; ils annonçaient dès le mois d'août le retour de ces sessions de drive à compter du mois de novembre... Mais ce nouvel épisode de confinement dicte à nouveau sa loi. Là où cette deuxième génération de drives aurait permis la confirmation de l'ouverture d'un nouveau marché via la vente directe, elle s'organise en ce mois de novembre, non comme un complément mais bien, à nouveau, pour suppléer autant que faire ce peut la fermeture de la restauration hors domicile. A nouveau la filière souffre et à nouveaux elle doit trouver d'urgence des débouchés alors que la saison de l'ageau de lait redémarre. Pour ce faire et dès ce jeudi 12 novembre 2020, les consommateurs pourront commander leur agneau de lait des Pyrénées sur le site https://boutique.agneaudelaitdespyrenees.com/ pour une livraison le 28 novembre dans les Pyrénées-Atlantiques et le 5 décembre à Bordeaux. D’autres livraisons viendront en suivant, « jusqu’au printemps si les consommateurs sont au rendez-vous », promet l'Association Régionale des Eleveurs Ovins Viande et Lait d'Aquitaine.



Des points de livraison sous forme de drives qui pour cette deuxième édition s'adaptent aux demandes des consommateurs : en plus des colis d’agneaux entiers, des colis de demi-agneaux sont désormais proposés à la vente. Tous sont emballés sous vide donc facilement congelables, ils contiennent chacun gigots, épaules et carrés de côtes. Une idée gourmande pour les fêtes de fin d'année, qui pourrait en régaler plus d'un... Produit de tradition et d'excellence, le label Rouge et l'IGP "Agneau de lait des Pyrénées" garantissent en effet la qualité du produit. En bouche, une viande savoureuse et douce, à la chaire tendre et juteuse... Et si vous manquez d'idées de préparation, les éleveurs rencontrés sur le drive partageront sans doute avec plaisir quelques recettes et conseils de dégustation.





Le site internet sur lequel les consommateurs peuvent passer commandes



Une quarantaine de points relais

Car, en effet, comme au printemps, ce sont les éleveurs qui réaliseront eux-mêmes et gratuitement la livraison dans une quarantaine de points de livraison, dans les Pyrénées-Atlantiques, dans les Landes et en Gironde, tous détaillés et mis à jour sur le site internet dédié aux commandes. Les éleveurs seront aussi présents sur la métropole bordelaise sur trois points de retrait au moins à Talence, Eysines et Bordeaux rive droite. Un quatrième point de retrait vers Mérignac/Caudéran est à l’étude.

Enfin la livraison sera prochainement disponible à domicile partout en France via Chronofresh. Autre nouveauté « marketing » : un système de parrainage est également mis en place permettant au client parrain de bénéficier de réduction... Si bien sûr la situation du confinement n'est ni enviable ni souhaitable, elle aura néanmoins permis une véritable révolution dans le développement des circuits courts pour cette production et ses éleveurs qui, à l'image des esprits les plus innovants, auront su transformer la crise en opportunité.

Une opération qui par ailleurs, se veut aussi solidaire envers les soignants puisque 1€ par commande leur sera une nouvelle fois réservé. Pour rappel au printemps, 3044€ ont ainsi pu être reversés.

Infos, détails et commandes: https://boutique.agneaudelaitdespyrenees.com/



Par Solène Méric

Crédit Photo : AREOVLA