Saveur | Blanquefort : Vignobles en fête associe dégustation et pédagogie

22/11/2021 | Le Château Dillon à Blanquefort accueillera samedi 27 novembre, la 22e édition de Vignobles en fête, une foire aux vins et spiritueux des lycées viticoles de France.

Le samedi 27 novembre de 9 h à 18 h, dans le chai de vinification du Château Dillon à Blanquefort, aura lieu la 22e édition de Vignobles en fête. Un événement destiné à faire découvrir la diversité des vins et spiritueux des lycées viticoles de France dans le but plus pédagogique que lucratif de participer au financement des voyages d’étude des étudiants du BTS Viticulture-OEnologie et du BTS Anabiotec du lycée agro-viticole de Bordeaux-Blanquefort.

Ce sont plus de 55 vins et spiritueux, produits par des lycées viticoles, qui seront présentés lors de la 22e Foire aux Vins des Lycées Agro-Viticoles de France au Château Dillon à Blanquefort. Des produits en quantité limitée, médaillés, pour la plupart « bio » et sélectionnés spécialement pour l’événement. Dans un esprit de proximité et de partage, les élèves seront présents pour présenter et faire déguster les vins provenant directement du producteur et les participants pourront repartir avec leurs achats, bien évidemment dans la limite des stocks disponibles. L’objectif étant de faire connaître des produits, jusqu’alors peu reconnus tels que des cépages résistants qui s’adaptent aux nouvelles contraintes environnementales et climatiques, mais aussi de redécouvrir les classiques qui ont fait le succès de la foire, soit les vins d’Alsace, de Bourgogne ou du Sud-Ouest.

Une manifestation à l'intérêt pédagogique

Par ailleurs, l’événement s’inscrit dans un but plus pédagogique que lucratif qui permet chaque année de participer au financement des voyages d’étude des étudiants du BTS Viticulture-OEnologie et du BTS Anabiotec du lycée agro-viticole de Bordeaux-Blanquefort. "Tous les ans au printemps, les étudiants font un voyage d'étude, financé en parti par la foire aux vins, mais aussi par des activités rémunérées telles que des vendanges" explique Pascal Le Roux, l'un des organisateurs de l'événement.

Parmi les objectifs pédagogiques de cette manifestation, qui représentent des critères d'évaluation et de notation des étudiants : l’organisation et la réalisation complète d’un événement commercial, la présentation, promotion et dégustation des vins, la sensibilisation à la démarche commerciale avec argumentaire de vente, la réalisation de documents d’information et de promotion ainsi que la connaissance approfondie des régions viticoles françaises, des spécificités et de la typicité des différents produits proposés lors de cette foire aux vins. "C'est un exercice que les étudiants affectionnent particulièrement" affirme Pascal Le Roux, "c'est ludique et bien plus concret que les cours théoriques, mais surtout, ils travaillent pour eux, ce qui est particulièrement satisfaisant ! "





Dégustation diverses et variées





Bien que mis à l’honneur, les vins et spiritueux ne seront pas les seuls à être dégusté. Cette 22e édition sera, en effet, aussi l’occasion de mettre en avant les produits gastronomiques des lycées agricoles et des producteurs locaux, grâce notamment à des stands de dégustation de chocolats, fromages, confitures solidaires, sans oublier le miel du lycée agricole Camille Godard au Haillan. En parallèle, la foire proposera des animations autour de la tonnellerie et une petite restauration avec à la carte, des assiettes gourmandes, des huîtres et des cafés gourmands.

Dans le respect des règles sanitaires en vigueur, un pass sanitaire pourra être exigé. L’entrée, à 5 €, donnera droit à un verre sérigraphié offert et une dégustation illimitée.

Pour plus de renseignements et pour découvrir les régions viticoles et les produits du catalogue : www.clubdesecoles.fr



Par Margaux Renaut

Crédit Photo : Vignobles en fêtes