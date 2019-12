Saveur | Ça se passe en 2020… Les Citadelles du Vin

23/12/2019 | Du 21 au 23 mars 2020, le Concours Des Vins organisera la 20ème édition des Citadelles du Vin à Bourg en Haute-Gironde.

Du 21 au 23 mars 2020, le CDV (Concours Des Vins) organise la 20ème édition des Citadelles du Vin. Durant trois jours, une quarantaine de dégustateurs provenant d’une vingtaine de pays se réuniront à Bourg en Haute-Gironde afin de déguster près de 1 000 vins, pour élire les lauréats 2020. Et c’est l’Italie qui sera l’invitée d’honneur du cru 2020.

Valoriser et promouvoir la qualité et la diversité des vins du monde. Tel est le but des Citadelles du Vin, un événement organisé du 21 au 23 mars prochains à Bourg et porté par le CDV, le Concours Des Vins. De l’arrivée des échantillons à l’annonce des résultats en passant par la dégustation, les organisateurs mettront en place une démarche qualité bien précise. Les dégustateurs représenteront plus d’une vingtaine de nationalités et seront des professionnels du secteur du vin, à la renommée internationale : œnologues, sommeliers, acheteurs, critiques et journalistes du vin. Les jurés dégusteront à l’aveugle au maximum 45 vins par jour.

Les lauréats - qui représenteront 30 % des vins en lice - remporteront une médaille d’Or, d’Argent ou encore un Prix Spécial. Ces derniers seront conviés à venir présenter leur vin et eau-de-vie primés aux professionnels à Vinexpo-Hong Kong. Un espace dégustation, spécialement loué par CDV au sein du salon, sera mis à leur disposition gratuitement. « Un lieu unique pour faire découvrir ses vins et optimiser sa présence en organisant ses rendez-vous clients, importateurs et distributeurs », souligne le CDV.



Citadelles du Vin, une plateforme d’affaires

Citadelles du Vin est le premier concours international français à avoir intégré VinoFed, la Fédération mondiale des grands concours internationaux de vins. Durant trois jours, près de 1000 échantillons seront dégustés et notés à l’aveugle par des experts du vin. « Les viticulteurs pourront mesurer leur travail face à la diversité des palais de ces spécialistes et ainsi mieux répondre aux attentes des consommateurs ». Depuis 2000, plus de 46 pays ont participé à ce concours, 18 500 vins sont rentrés compétition et 5 000 vins ont été primés.

Depuis sa création, « Citadelles du Vin offrent aux vins hauts de gamme inscrits au concours un niveau de reconnaissance international, car elles prouvent leur professionnalisme par l'application rigoureuse des normes de dégustation dictées par l'OIV (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin) et son appartenance à la VinoFed. Cela implique entre autres un quota géographique réglementé des profils des dégustateurs avec au minimum 70 % d'internationaux. D'autre part, le concours confirme sa réputation de plateforme d'affaires entre les viticulteurs primés et les acheteurs/metteurs en marché grâce notamment à sa participation à Vinexpo Hong Kong ou Bordeaux selon les années », conclut le CDV. Et pour participer à ce concours, la date limite pour inscrire ses vins est fixée au 20 janvier 2020.



Par Sybille Rousseau

Crédit Photo : Citadelles du Vin