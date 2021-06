Saveur | Cette année, Bordeaux fête le vin dans toute la métropole

02/06/2021 | Malgré le contexte sanitaire, Bordeaux Fête le Vin se réinvente sous une toute nouvelle forme dans laquelle dégustation et partage demeurent au coeur de l’événement.

C’est à partir d’une envie certaine de se renouveler au milieu d’un contexte sanitaire encore difficile que Bordeaux Fête le Vin a construit son édition 2021. Après des mois d’incertitudes et de questionnements, le programme de ce week-end bien connu des Bordelais et des amoureux du vin, a enfin été dévoilé. Une édition repensée en bonne collaboration avec les institutions et les partenaires mais surtout « très adaptée au contexte actuel» d’après Bernard Farges, Président du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux. L'événement, du 17 au 20 juin, a pour ambition de faire vibrer non plus seulement les quais de Bordeaux mais bien la métropole toute entière.

L’édition 2021 de Bordeaux Fête le Vin est maintenue et les acteurs et partenaires ont souhaité en faire un moment de retrouvailles entre la filière, les Bordelais et les visiteurs. C’est bien une envie indéniable de maintenir Bordeaux Fête le Vin 2021 qui a d’ailleurs été le point de départ d’une réflexion sur comment réinventer ce moment de partage tout en respectant les contraintes sanitaires.

L’idée principale est cependant toujours la même. Selon Brigitte Bloch, Présidente de l’Office de Tourisme, « faire découvrir ou redécouvrir les activités autour du vin » est l’objectif principal de Bordeaux Fête le Vin, cette année comme les précédentes. C’est donc au travers d’un parcours dans la ville et dans les musées consacrés à cet univers tels que Le Musée des négociants, La Cité du Vin ou encore l’Écomusée de la Vigne et du Vin que les visiteurs pourront partir à la recherche des traces du vin dans la ville.

Malgré la nécessité de décentrer, mais surtout de limiter les rassemblements trop importants, les quais seront mis à l’honneur grâce à un ambassadeur tout droit venu de Bruxelles.

Phillipe Geluck, dont on ne présente plus l’emblématique personnage « Le Chat », exposera une vingtaine de statues sur 450 mètres le long du quai, face aux quatre voiliers patrimoniaux accostés et visitables cette année encore.

Faire vibrer la métropole

Cette édition a permis de se rapprocher des restaurateurs et cavistes et de leur proposer de mettre en avant la diversité des vins de Bordeaux mais aussi leurs commerces, souvent bien trop impactés par la crise sanitaire.

Viticulteurs et négociants proposeront dans les lieux concernés, dégustations et initiations, qui restent les éléments essentiels et traditionnels de ce week-end.

Une carte interactive, disponible sur le site internet de Bordeaux Fête le Vin, ainsi qu’un jeu concours offrant la possibilité de gagner des bons pour des repas ou achats chez les restaurateurs et cavistes associés, sont les outils proposés par les organisateurs pour profiter d’un parcours dégustation des vins de Bordeaux.

Crise sanitaire oblige, les découvertes gustatives et animations ne se pratiqueront pas de la même façon que les années précédentes. Néanmoins, sont prévus ateliers de dégustation à l’École du Vin de Bordeaux, une soirée concert sous la grande halle de Darwin où vins bios et musique seront à l’honneur, ou encore une pièce de théâtre inédite jouée au Petit Théâtre et qui se prolongera tout l’été.

Les organisateurs sont bien conscients que, cette année, les visiteurs ne viendront pas du bout du monde, mais attendent avec impatience Bordelais et habitants de la métropole afin de redonner selon Bernard Farges, « curiosité et intérêt », au moins le temps d’un week-end.

Retrouvez le programme détaillé de l’événement sur le site internet de Bordeaux Fête le Vin :

https://www.bordeaux-fete-le-vin.com/



Par Margaux Renaut

Crédit Photo : DR