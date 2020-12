Saveur | Chris'teas : la maison du thé débarque sur le net

23/12/2020 | Chris’teas, la maison familiale de thé à Bordeaux, a mis le temps du confinement à profit et a lancé un nouveau site internet.

Avec la situation sanitaire, de nombreux commerces ont pris conscience de l’importance et de l’impact positif que pouvait avoir le numérique. Chris’teas, la maison familiale de thé à Bordeaux, a mis le temps du confinement à profit. Christel Kéramidas, la fondatrice, a repensé sa marque, ses produits et a lancé un nouveau site internet. Il en existait déjà un mais il n’était pas correctement exploité. Se réinventer pour s’adapter à la période, c’est le pari qu’a fait Christel.

« Aujourd’hui il n’y a plus un client, il y a une cible de clients », explique Christel Kéramidas. Il y a les clients du web, les clients de grandes surfaces, et ceux des petits commerces de proximité et « il faut répondre aux différents besoins ». Voilà pourquoi la maison familiale de thé a décidé de se réinventer à travers la reconstruction de son site internet. Chris’teas n’a plus vraiment ses preuves à faire. Installée à Bordeaux depuis presque 20 ans - la boutique soufflera ses 20 bougies en mai 2021 - il fallait exister ailleurs pour traverser cette crise sanitaire. Christel Kéramidas a suivi les traces de son grand-père, importateur de thé, de café et cacao. Elle crée désormais elle-même ses assemblages : mariages de feuilles entières, de plantes aromatiques naturelles, de fruits et de fleurs. Des savants mélanges de force et de douceur qui font la finesse et la complexité de la gamme Chris’teas. Un savoir-faire qui s'affirme désormais sur la toile.

L’importance du web

Si un site existait déjà pour la maison de thé, il était en sommeil ! Au mois d’avril pendant le premier confinement, la fondatrice décide d’exploiter le temps qu’elle avait à sa disposition pour le repenser. Un projet qui lui prendra de nombreux mois, puisqu’il est fonctionnel depuis le 4 novembre. « On peut dire qu’il est arrivé a temps, avec le second confinement… C’était vraiment vital ! » Un investissement que Christel ne regrette pas, car dès le premier mois… carton plein. « On peut dire ce que l’on veut du web… mais les commerces de rue, ça ne suffit plus ». Si la gérante est d’accord avec une chose, c’est qu’il faut vivre avec son temps et se servir à bon escient des outils numériques.

Sur le site sont présentés les mêmes produits qu’en boutique : accessoires, thés… Et surtout l’incontournable, la « pépite de Chris’teas », le thé au cannelé. 100% bordelais, il connaît une double fermentation. D’abord dans du rhum, il rencontre ensuite les morceaux de caramel croquant et la vanille. Il est vendu dans une boite métallique rappelant la forme traditionnelle du moule.

Les thés post-fêtes

Chaque année, en cette période de fêtes, les volontés sont grandes : « cette année, j’y vais molo, je mange pas trop ». Une phrase que l’on s’est tous dit et… que l’on n’a jamais trop respecté ! Alors, pour éliminer les excès, Christel Kéramidas vous donne quelques pistes.

Une gamme bio est disponible pour detoxifier son organisme. Elle est composée de sept mélanges, pour chaque jour de la semaine. « Il est important de ne pas se lasser ! », précise-t-elle. Détox, relaxation, digestion, minceur, silhouette, sérénité, vitalité. « Une cure de cette gamme est bienvenue pour le corps et l’esprit après des excès alimentaires ».

Moins connu du grand public, vous pouvez retrouver le thé Pu-erh. Beaucoup utilisé par la chinois les lendemains de fête, il est très efficace pour évacuer les excédents d’alcool ou de gras. Il a un gout prononcé de terre humide, parce qu’il vieillit en cave pendant plusieurs mois.



Par Mélanie Philips

Crédit Photo : Hello communication