Saveur | Reconfinement : la plateforme des produits locaux fait son retour

18/11/2020 | La plateforme "produits locaux nouvelle aquitaine" fédère des producteurs et restaurateurs régionaux, à l'image du restaurant bordelais Casa Gaïa et ses producteurs partenaires.

Face au succès rencontré par l’initiative « www.produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr » au printemps, la Région et l’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine (AANA) ont remis en ligne la plateforme le 16 novembre. Nouveauté pour le reconfinement : des restaurateurs qui cuisinent et valorisent les produits locaux ont été ajoutés à la base de données. On en parle Clémence Bardaine, co-gérante du restaurant Casa Gaïa, à Bordeaux.

Elle avait permis à 1 700 producteurs régionaux et 400 000 consommateurs de se connecter entre mars et juin. Les uns pouvant ainsi, en dépit du confinement, écouler leur production en circuit court, les autres s'alimenter de produits de qualité et donc locaux.

La plateforme solidaire des produits locaux de Nouvelle-Aquitaine a fait son retour le 16 novembre. L’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine (AANA) et le Conseil Régional ont décidé, pour le second confinement, d’inclure les points de retrait collectifs, comme les drives fermiers, mais aussi les restaurateurs qui travaillent les produits locaux et proposent un service de livraison.

« Une bonne chose pour les artisans de bouche et leurs partenaires »

Parmi ces établissements, Casa Gaïa, à Bordeaux, ouvert en 2017 dans le quartier des Chartrons. Ses trois associés fondateurs, Clémence Bardaine, Mounir Creanza et Jean-Michel Rassinoux, ont imaginé un projet « de la terre à la table ». En effet, le restaurant travaille en direct avec des producteurs et maraîchers bio, soucieux de soutenir le savoir-faire et l’économie locale. « Au-delà d’être un restaurant, nous sommes un relais entre consommateurs et producteurs », affirme Clémence Bardaine.

Cette dernière voit d’un bon œil la plateforme solidaire mise sur pied par l’AANA et le Conseil régional. « C’est un relais de communication sur les belles initiatives qui existent dans toute la région, salue la co-gérante de Casa Gaïa. C’est important que les collectivités fédèrent un tel réseau, les artisans de bouche ont besoin d’être mis en valeur ».



Lors du premier confinement, l’équipe de Casa Gaïa s’est rapidement organisée pour proposer la vente à emporter, avec l’aide de l’Atelier Remuménage pour les livraisons. « Quand vous passez d’une centaine de couverts par service à presque rien, il faut savoir rebondir, nous avons continué par engagement professionnel et pour nos partenaires », reprend Clémence Bardaine. Ses cinq salariés au chômage partiel, Casa Gaïa tient bon financièrement grâce à son assurance pertes d’exploitation. « Nous sommes protégés jusqu’à la fin de ce confinement. Ce sera plus compliqué à partir de janvier : notre contrat d’assurance va évoluer », confie la co-fondatrice du restaurant. En attendant de pouvoir à nouveau accueillir du public autour de sa cuisine au four à bois, Casa Gaïa compte se développer dans la transmission de ses savoir-faire culinaires et celui de ses agriculteurs partenaires.



Par Yoan Denéchau

Crédit Photo : Ulysse Fiévé