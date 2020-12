| Charente-Maritime : des interdictions en parallèle du couvre-feu

En parallèle du couvre-feu et en vue des fêtes, le préfet a pris un arrêté interdisant, du 15 décembre à 20h au 03 janvier à 24h: le transport et l’acquisition par des particuliers de bouteilles ou bidons contenant des produits chimiques, inflammables ou explosifs (liquide, solide ou gazeuse), dans les établissements commerciaux ou les stations services ; la vente, la cession, le transport et l’utilisation d’artifices de divertissements (cat. F2, F3, et F4) ou pyrotechniques (cat. T2 et P2).