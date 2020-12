Saveur | Demain les Fêtes ! Triptyque crousti-moelleux de desserts régionaux

16/12/2020 | Pas de bûche dans notre menu de fêtes! Mais le choix gourmand d'un clin d'oeil aux nombreuses spécialités locales de notre région. Promis, vous ne regretterez pas!

Et si l'on faisait de ce dessert de fêtes, une douce occasion de découvrir quelques spécialités locales ? La Nouvelle-Aquitaine n'en manque pas! Focus sur le moelleux Creusois, le croquant Broyé du Poitou et le Gâteau basque, croustillant à l'extérieur et tendre à l'intérieur... Des recettes traditionnelles mais vivantes dont les ambassadeurs que nous avons rencontrés n'hésitent pas à bousculer un peu les codes, entre du Broyé salé pour l'apéritif ou un gâteau basque au chocolat... Mais cette année, c'est décidé, on reste, plus ou moins, sur les recettes de nos grand-mères... et c'est déjà tout un univers de plaisirs gustatifs à (re)découvrir

LE CREUSOIS - Un dessert venu de la nuit des temps, retrouvé sur un parchemin du XVème siècle dans les ruines d’un monastère à Crocq... Une recette secrète, jalousement conservée par l’association Le Creusois avec seulement trente pâtissiers de la Creuse agréés pour le préparer. Parmi eux, Carlos Aguilar qui en a confectionné des milliers en plus de trente ans. Son fils Alan a repris l’affaire familiale avec sa mère Isabelle. « La recette n’a été établie qu’en 1969 après plusieurs préparations pour doser les ingrédients, des noisettes torréfiées, du beurre, du sucre et des blancs œufs, des produits simples ».

Le tour de main fait la différence puisque le pâtissier vient de remporter le concours du meilleur Creusois face à quinze prétendants. « La cuisson est très importante, elle donne le goût de noisette à ce gâteau bien que nous utilisions tous les mêmes provenant du Lot. » Ce dessert moelleux et fondant se savoure nature, agrémenté d’une crème anglaise ou d’une boule de glace à la vanill, avec un café ou un vin blanc d’Alsace, pour une petite entorse régionale. Il se décline en 6-8 parts, gâteau individuel, sachet de mini-creusois ou tuile.

LE BROYÉ DU POITOU -

Direction la boutique de Goulibeur sur la zone d’activité de la République à Poitiers pour découvrir une recette de grand-mère. Dans la boutique, qui s’est installée dans le hall de l’usine où sont fabriqués par 25 salariés tous les Broyés Goulibeur, plane une odeur qui ouvre l’appétit et qui nous replonge en enfance. « Initialement, le Broyé du Poitou était fabriqué dans les fermes poitevines pour les mariages ou des événements familiaux », explique Barbara Bruyere, responsable commerciale chez Goulibeur. Mais si on essaye d’obtenir la recette, c’est peine perdue. C’est un secret familial qui se transmet entre générations et se perpétue. D’ailleurs, Brigitte Arnaud-Boué, la créatrice de Goulibeur, tenait sa recette de Paulette, sa grand-mère. Les ingrédients sont basiques. Farine, beurre, oeufs, sucre et une pointe de sel. Ces galettes sablés sont sans colorant, sans conservateur et 100% naturel.

L’histoire du Broyé du Poitou souligne le côté convivial et l’échange entre les invités. Idéal donc pour les repas de fête qui restent un moment de partage avant tout. Une convivialité qui se retrouve dans la manière de couper ce sablé. « On ne le coupe pas, on le brise du poing, corrige Barbara Bruyere. Après, chacun se sert le morceau qu’il souhaite ». On voit tout de suite les gourmands. Et s’il y a des restes. On conserve les petits morceaux dans un boîte en fer pour les grignoter en cas de petits creux. Bon, le briser du poing n’est pas très « Covid » on préfèrera cette année, le petit maillet de bois que Goulibeur propose depuis quelques temps déjà, pour casser les parts des Broyés du Poitou.

