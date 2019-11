Saveur | Exp’Hôtel : une boucherie d’excellence

26/11/2019 | Pendant les trois jours de salon, des meilleurs ouvriers de France ont participé au jury des trois concours boucherie…

A l’occasion d’Exp’Hôtel, le salon des professionnels de la filière de l’hôtellerie, restauration et des métiers de bouche, qui s’est tenu du 24 au 26 novembre, au Parc des Expositions de Bordeaux, trois concours boucherie ont eu lieu : le Trophée Daniel Huvier jugé par huit meilleurs ouvriers de France, le Concours National Boucherie Etal-Maître et Apprentis et le Concours National Boucherie – Jeunes en formation. Immersion au sein de ces concours…

Il est à peine 10h du matin au salon Exp’Hôtel en ce mardi 26 novembre, que déjà vingt apprentis bouchers s’affairent dans l’Espace Boucherie. Présentées en binôme, les équipes doivent travailler pendant cinq heures des pièces de bœuf, veau, agneau et volaille répondant au thème de l’épreuve « L’élevage en Nouvelle-Aquitaine ». « Avant d’entamer cette compétition, nous avons pris le soin de leur donner une bonne collation, souligne, malicieusement, Luc Delière, le copilote de ce concours. Une pause leur est également proposée à midi pendant quinze minutes. » A 15h, ces jeunes compétiteurs devront présenter leur travail dressé sur un plateau afin que le jury les note et délibère. Les trois premiers binômes remporteront un stage à l’Ecole Nationale Supérieure des Métiers de la Viande de Paris (ENSMV), ainsi qu’une médaille offerte par le syndicat boucherie estampillée « Exp’Hôtel Bordeaux 2019 - 1er prix » selon la place obtenue et un diplôme. Pour les sept binômes restants, le jury leur remettra le livre technologie sur le veau de François Mulette, meilleur ouvrier de France et formateur à l’ENSMV.







Travailler à l’excellence

Des yeux nourris d’émotion, Annie-France Huvier, femme du défunt et initiateur de ces concours Daniel Huvier, qui s’est éteint en mars 2018, est fière de porter haut la mémoire de son mari à travers ces compétitions. « En 1981, alors qu’il avait à peine 29 ans, Daniel a mis les pieds dans la formation. Meilleur ouvrier de France, il n’a pu les enlever, passionné qu’il était à transmettre son savoir-faire à la jeune génération. Quotidiennement, il avait le souci d’amener ces apprentis au plus près de l’excellence. » Pour mettre en avant son professionnalisme et sa passion pour le métier, depuis 2013, le concours phare du salon Exp’Hôtel porte son nom « Le Concours Daniel Huvier ». Il s’est tenu dimanche 24 novembre. Dix-sept candidats venus de toute la France avaient fait le déplacement pour y participer. « Dans les rangs, nous comptions également six prétendants à l’équipe de France de Boucherie pour participer en septembre 2020 au Championnat du monde à Sacramento ». Le jury était composé notamment de huit meilleurs ouvriers de France dont le capitaine de l’équipe de France Joël Lucas. « C’est dire le niveau de ce concours ! », souligne Luc Delière. Et le lundi 25 novembre, quatre binômes venus de Limoux, Périgueux, Bordeaux et Nantes se sont affrontés lors du Concours National Boucherie Etal-Maître et Apprentis. Là encore, deux meilleurs ouvriers de France -Thierry Morin et Gérard Martellière- faisaient partie du jury. Gérard Martellière qui a, du reste, revêtu les habits de président de jury de ces concours.

« Ces compétitions permettent à ces jeunes de se confronter au stress de l’épreuve, de les pousser un petit peu aussi à participer, car ils veulent mais n’osent pas franchir le pas. C’est pour cette raison bien précise que mon mari organisait tant de concours. Lui aussi était timide. Il appréhendait le regard d’autrui. Grâce à ces épreuves, ces jeunes peuvent s’extérioriser, montrer leur savoir-faire. Et ils sont bien contents d’être là », ajoute Annie-France Huvier. Au-dessus de ces jeunes, l’ombre de Daniel plane toujours. Son portrait érigé sur le décor du concours, il peut ainsi garder un œil sur ses petits protégés…







Par Sybille Rousseau

Crédit Photo : SR