Saveur | Fantastique marché des producteurs !

09/06/2019 | Du 5 au 10 juin, le Salon de l'Agriculture de Nouvelle-Aquitaine accueille le marché des producteurs. Un rendez-vous unique "goulu" autour des vivres régionaux.

Saucisson, Crêpes, Armagnac ! Tous les goûts sont au rendez-vous sur le marché des producteurs du Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine. Dix-sept enseignes locales de la région sont venus exposer leurs produits artisanaux dans une ambiance conviviale. Malgré un jour de pause pour cause de tempête le vendredi 7 juin, le marché garde son âme familiale et ne cesse d’animer le salon d’années en années.

Tandis que les demi-finales du Top 14 résonnent juste à côté et que la température augmente ouvertement au sein du salon, les palais sont tous tournés vers le marché des producteurs. À droite, à gauche, au loin et devant, en cercle une ribambelle de mets entourent les visiteurs.

En premier lieu, La ptite confiote de Baleyssagues, en place depuis 10 ans, illumine d’un arc-en-ciel de pot l’entrée du marché des producteurs. Du rouge, du vert, du piment, il y en a pour tous les goûts. Avec la framboise géranium, son produit phare, l’enseigne « heureuse de venir chaque année » ne manque pas d’inventions. Puis, une odeur de crêpes vient élever la faim, et pour les plus eaux de vie , le domaine de Laubesse, vendeur d’armagnac et de floc de Gascogne assidu du salon, et « fier de venir au salon, dans cette ambiance conviviale et familiale » agrémente de son savoir-faire les allées du marché. Une vague de bons produits qui fait grandir les foules, toujours dans une ambiance festive « autant entre producteurs que visiteurs » du « meilleur endroit du salon » soulignent les exposants, qui reviendront avec un grand « OUI ! » aux prochaines éditions.

« Très bien accueilli », le petit nouveau de l’édition 2019, le food truck limousin, emmené par les sœurs Perbet et Arnaud Boubon « souhaitent aussi rentrer dans la continuité du salon ».

Seul petit hic, la tempête Miguel est venue stopper le salon le vendredi 7 juin, faisant baisser le taux de fréquentation sur la fin de semaine. Aussi, certains exposants regrettent « Une semaine trop courte » pour leur stand qui aimerait « être présents tout le long du salon » et non à partir du mardi pour remplacer Aquitanima.

« Un marché plus typique, plus authentique »

Le salon reçoit un inlassable public qui revient chaque année, à l’image de Maeva Brison, visiteuse fidèle depuis 5 ans : « Les thèmes changent chaque année, on y voit toujours de belles choses et surtout, on y rencontre inlassablement de la nourriture délicieuse ! ». Un rendez-vous de passionnés du monde agricole, tel que Martine Dambon, ancienne employée au ministère de l’agriculture et Jean-Pierre son mari. « Nous revenons tous les ans, il y a toujours une bonne ambiance, conviviale, familiale et puis, ça fait plaisir de revoir des anciens collègues. » raconte le couple de jeunes retraités. Un marché des producteurs « toujours mieux que la grande surface » qui réunit dans un même endroit « viandes, boissons, vins, pâtisserie de qualité »

Un marché des producteurs qui reprendra la route ce lundi 10 juin, fin du salon. Et qui, nous l’espérons, continuera à réunir les panses et exposer la qualité de nos terroirs aquitains durant les prochaines années.



Par Damien Carrère

Crédit Photo : Damien C