Tradition et gourmandise : le gâteau basque à la fête à Cambo-les-Bains !

28/09/2021 | Le week-end des 2 et 3 octobre, se tiendra, à Cambo-les-Bains, la 18ème édition de la Fête du Gâteau Basque, produit emblématique de l'art culinaire du Pays basque !

Chaque premier dimanche d'octobre, la ville de Cambo-les-Bains et l'association des pâtissiers "Eguzkia" honorent le gâteau basque d'une grande fête. Placée sous le sceau de la la gourmandise et de la qualité, en partenariat avec la Chambre des Métiers et de l'Artisanat, la manifestation permet aussi de saluer les traditions du Pays basque, son artisanat et sa gastronomie, dont les produits sont présentés sous les différents chapiteaux répartis au cœur de la ville. Mais la star de tous, durant ces 2 jours reste bien sûr le gâteau basque, entre ateliers de fabrication, dégustations ou encore concours du meilleur gâteau basque. La 18ème édition de la Fête du Gâteau Basque vous attend donc, cette année les 2 et 3 octobre prochains !

Ce n'est pas un hasard si c'est à Cambo que se déroule chaque année depuis bientôt 20 ans cette belle fête du Gâteau Basque. Il faut évidemment s'en référer à l'histoire : celle de deux sœurs pâtissières, Élisabeth et Anne Dibar, que les villageois de Cambo avaient surnommées les sœurs Biskotx (« Biscuit ») connues pour leurs gâteaux maison. Les sœurs Biskotx faisaient elles-mêmes perdurer, de mères en filles, la recette qu'elles tenaient de Marianne Hirigoyen et dont les gâteaux étaient devenus fort populaires dès la première moitié du XIXe siècle...



Un savoir-faire traditionnel et de qualité que désormais tant les pâtissiers de l'association « Eguzkia » que la Confrérie du gâteau basque s'évertuent à perpétrer et à faire connaître. Et s'est bien là aussi la mission de la Fête du gâteau basque des 2 et 3 octobre prochains ! Pour ce faire un riche programme attend les visiteurs de la manifestation, avec en maître mot la gourmandise !



Tradition et qualité assurées

Et pourquoi samedi 2 octobre, ne pas démarrer ce véritable festival gastronomique par une balade gourmande ? Pass sanitaire en main, c'est l'occasion de découvrir les charmes de Cambo-les-Bains, sans oublier à mi-chemin, une pause dégustation de cidre et gâteau basque. (inscription : 05 59 29 70 25). Mais pour ceux qui préfèrent mettre la main à la pâte, 3 ateliers de fabrication du gâteau basque sont prévus au cours de la journée. Une fois saisi le tour de main vous repartez avec votre toque et votre tablie de la Fête du gateau basque, et évidemment votre gâteau fait maison ! ( inscription : 05 59 29 70 25). Un atelier de fabrication aussi présent le dimanche

Mais, bien sûr, faire son gâteau basque pour pouvoir en manger n'est pas obligatoire le jour de sa fête : dans l'après-midi, le stand Eguzkia vous en proposera à la vente : tradition et qualité assurées ! Enfin, à 15h30, rendez- vous au fronton du Haut Cambon, pour un spectacle de spectacle de traditions basques : danses basques, partie de pelote à main nue puis démonstration de force basque (réservation : 05 59 29 70 25).

Marché, concours, concerts

Mais si le programme est déjà appétissant pour la journée du samedi, c'est bien le dimanche que la fête bat son plein ! D'abord, dès 10h et tout au long de la journée, un marché à l'artisanat et aux produits régionaux avec les produits labellisés du Pays Basque se déploiera dans les rues du centre-ville : Jambon de Bayonne, Fromage Ossau-Iraty, Cerise d'Itxassou, Miels, Piment d'Espelette, producteurs fermiers Idoki... En présence aussi de nombreux artisans d'art qui exposent et vendent leurs créations (céramique, sculpture, linge basque, vaisselle, peinture, espadrilles, etc.), le tout dans une ambiance animée par des concerts festifs et de musiques traditionnelle.

La matinée sera aussi marquée par la présence de la confrérie du gâteau basque et d'autres confréries invitées. Après la traditionnelle messe des confréries, elles défileront de l'Eglise Saint-Laurent vers le parvis de la Mairie où la confrérie du gâteau basque lancera son 12ème Chapitre, entre cérémonie d'intronisations et remise des prix du concours du meilleur gâteau basque catégories Amateurs et Jeunes professionnels. Car en effet voilà un autre temps fort incontournable de cette Fête : le Concours du meilleur gâteau basque ! Organisé au Trinquet, au cœur de la fête, chacun (amateur et jeunes professionnels de moins de 20 ans) peut y déposer son gâteau pour le soumettre aux papilles d'un jury d'experts ! Seule obligation s'inscrire auprès de l'office de tourisme. Au total un maximum de 45 participants peut s'inscrire au concours amateurs, et de 20 participants pour la catégorie des jeunes pros. Seule différence notable avec les éditions précédentes : l'accès aux gâteaux est interdit au public pendant et après le Concours, pour des raisons sanitaires...

Enfin, c'est en musique que se terminera ce week-end festif avec deux concerts : celui de l'harmonie de Cambo-les-Bains à la Halle Bernadette Jougleux (gratuit), suivi du Chœur Basque Adixkideak à l'Eglise Saint-Laurent de Cambo-les-Bains (10€ - réservation : 05 59 29 70 25 )



Par Solène Méric

Crédit Photo : Fête du Gâteau Basque