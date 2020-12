| Face à la crise, la fondation EDF investit 57 000 € en Nouvelle-Aquitaine

Face aux effets de la crise sanitaire et sociale de la Covid19, la Fondation groupe EDF a lancé le 10 juillet 2020, son Fonds de Solidarité pour pallier les fragilités et favoriser la relance de l’activité en France et dans le monde. En Nouvelle-Aquitaine, 6 projets d’associations locales ont été soutenues à hauteur de 57 000 euros. Parmi eux, 1 projet en faveur du retour à l’école, 4 projets en faveur du retour à l’emploi et 1 projet en faveur d’une société durable et solidaire permettant au total d'accompagner plus de 15.000 bénéficiaires.