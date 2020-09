Saveur | L’Elevage et les Saveurs au menu de l’Hôtel du Département à Agen

13/09/2020 | Le samedi 19 septembre, le Conseil départemental accueille en son sein le Salon de l’Elevage et des Saveurs, organisé conjointement avec la Chambre d’agriculture.

Le Salon de l’Elevage et des Saveurs, coorganisé par le Conseil départemental de Lot-et-Garonne et la Chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne, se tient le samedi 19 septembre de 9 h 30 à 17 h à l’Hôtel du Département à Agen. Un rendez-vous qui se veut familial et convivial, mais aussi professionnel, afin de découvrir les richesses agricoles du territoire. C’est également l’occasion de transmettre des messages positifs sur l’agriculture, « secteur économique majeur du Lot-et-Garonne et composante forte de son identité ».

« Mettre en valeur la richesse de cette filière agricole qu’est l’élevage ». Voici les termes de Raymond Girardi, vice-président du Département en charge notamment de l’agriculture, pour définir l’objectif même du Salon de l’Elevage et des Saveurs qui aura lieu le samedi 19 septembre à l’Hôtel du Département à Agen. Cet événement est aussi l’occasion de montrer aux Lot-et-Garonnais la qualité des produits et le savoir-faire des agriculteurs. « Nous souhaitons vraiment faire comprendre que c’est important d’avoir une production française de qualité et en quantité pour nourrir les Français, notamment les Lot-et-Garonnais ».

Aujourd’hui, le Lot-et-Garonne compte 130 éleveurs contre 1 500 il y a quinze ans. « On est une belle région d’élevage ! A la Chambre, nous travaillons d’arrache-pied pour relancer cette filière, assure Frédéric Raynaud, président de la filière Bovin lait à la Chambre d’agriculture. Nous essayons d’encourager les jeunes en leur offrant des vaches, des garonnaises, une race qui est née dans le berceau de la Garonne à Marmande. Et nous recevons énormément de demandes de jeunes qui veulent recréer des élevages dans des fermes où il n’y en avait plus depuis dix ans, vingt ans mais où les barrières sont encore bien présentes tout comme les crèches. Cela fait plaisir de voir revivre ces bâtiments et j’espère qu’il y en aura d’autres ».

Demandez le programme !

De nombreuses animations seront organisées afin de faire plonger le public dans les richesses agricoles du territoire. « Nous allons retrouver la plupart des bovins présents sur notre territoire, précise Sébastien Brunet, conseiller élevage Bovin Lait au sein de la Chambre d’agriculture. Nous pourrons également admirer des alpagas, des moutons, des poneys entre autres, un spectacle équestre, un défilé de bovins, des stands maquillage, un marché de producteurs. Bref, il y en aura pour tous les goûts et ce sera vraiment une journée pour se vider la tête ».

Le Salon débutera dès 9h30 avec le concours des fromages et miel ainsi que des bovins. De 13h à 14h30, le temps de la restauration aura sonné pour se délecter des produits du terroir au cours d’un Marché des Producteurs de Pays. L’après-midi, entre 14h30 et 17h, laissera place à un spectacle équestre, un défilé des animaux et à une remise de prix. Enfin, tout au long de la journée, le public sera invité à admirer une exposition de vaches à viande, vaches laitières, chevaux, moutons, chèvres, cochons, lamas, alpagas, ânes et bien d’autres… une démonstration de chiens de troupeaux, des baptêmes de poneys, une fontaine à lait, des stands de filières animales et végétales… Animations et dégustations gratuites.

Le Salon de l’Elevage et des Saveurs – Samedi 19 septembre de 9h30 à 17h – Hôtel du Département à Agen – www.lotetgaronne.fr Ce Salon aura lieu dans le respect des règles sanitaires en vigueur, à savoir port du masque obligatoire et respect des gestes barrières.



Par la rédaction

Crédit Photo : XC/CD47