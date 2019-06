La cuisine, nouvelle voie d’intégration des populations

07/06/19 : À la suite d’un arrêté municipal émis pour cause de vigilance jaune de Météo France, la soirée du vendredi 7 juin est annulée. Les concerts de NEKFEU, THE AVENER et RO sont donc annulés et l’intégralité du parc Peixotto (33) sera fermé au public.

06/06/19 : Météo France a placé la Charente-Maritime en vigilance ORANGE pour vent violent ce vendredi, dès 8h. La dépression Miguel devrait entrainer des rafales maximales de 110 à 120 km/h sur le littoral et de 100 à 110 km/h dans l’intérieur.

06/06/19 : En Lot-et-Garonne, les 2,7 M€ de crédits d’Etat nécessaires pour engager les acquisitions foncières et les premiers travaux de la section Monbalen-La Croix blanche de la RN21 n’ont pas été accordés au préfet de région.

06/06/19 : Après Vienne et Lanzarote lancées en avril dernier, Volotea a inauguré mercredi 5 juin, sa nouvelle ligne exclusive reliant Bordeaux à Pula en Croatie (un vol par semaine). La compagnie compte désormais 30 destination au départ de Bordeaux.

06/06/19 : Le 23 juin, la Traversée de Bordeaux à la Nage revient! Organisée par la section natation du club omnisports des Girondins de Bordeaux, la course a une visée sportive et écologique. Inscriptions ouvertes jusqu'au 21 juin.

05/06/19 : Vienne: Les 5 et 6 juin (9-18h), Les Culturales se tiennent à Jaunay Marigny (ex Jaunay Clan) près de Poitiers. Au programme de ce salon dédié à l'agriculture: forums débats, conférences, shows innovations, des espaces techniques et un village Bio.

05/06/19 : CCI Kolabo". Ces inscrptions anti G7 ont été taggées sur la porte d'entrée vitrée de la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne en vue du sommet de Biarritz. André Garreta, président de la CCI a porté plainte et déploré ce terme insultant.

04/06/19 : L'Université de La Rochelle reçoit François Molins, Procureur général près la Cour de cassation, pour une conférence sur le thème "rôle du parquet dans la lutte contre le terrorisme", jeudi 6 juin à 14h30, Amphi Riveiro, fac de droit. Ouvert à tous.

02/06/19 : Laurent Wauquiez a annoncé sa démission de la présidence du parti "Les Républicains" lors du journal de 20h de Tf1 ce 2 juin." il n'y a pas d'amertume, c'est la seule décision possible." Il avait été élu à ce poste en décembre 2017.

02/06/19 : Du 24 au 26 septembre, le Parc des Expos de Bordeaux accueille pour sa 1ère édition, ALINA, le salon professionnel de l’industrie agroalimentaire en NA et ses exposants, fabricants et distributeurs de produits pour l’industrie agroalimentaire.

31/05/19 : La Rochelle : le port Atlantique organise une journée porte ouverte avec visite guidée, le 16 juin. Au programme: 4 temps forts sur 6,5 km de parcours (Quai Lombard, Anse St-Marc 2, La Repentie, Le Môle d’Escale). Sur inscription à la Maison du Port.

31/05/19 : Charente-Maritime : pour la journée mondiale sans tabac, La Rochelle interdit la cigarette sur la plage des Minimes et la plage de La Concurrence, jusqu'à fin octobre. C'est la deuxième ville du département à s'y mettre après Royan, depuis 2017.