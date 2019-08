Saveur | La pêche, la Guest Star du championnat du monde de confiture de Beaupuy (47)

02/08/2019 | Du 16 au 18 août, le 11ème championnat du monde de confiture se disputera comme chaque année à Beaupuy, dans le Marmandais…

Beaupuy, petite bourgade lot-et-garonnaise peuplée de 1 660 âmes, accueille, en son sein, tous les troisièmes week-ends d’août depuis onze ans maintenant des milliers de fins gourmets en quête de confitures insolites. En effet, ce village organise le championnat du monde de confiture et le salon « les Confituriades ». Cette année, parmi les 60 exposants venus du monde entier, les confitures d’Amérique Latine feront une entrée remarquée dans le concours, consacré à la pêche, avec la participation des artisans-confituriers professionnels d’Argentine, de Chili, de Colombie et du Mexique. Le Japon se présentera également pour la 1ère fois devant un jury de professionnels…

60 artisans-confituriers venus des quatre coins du monde. 2 000 confitures à déguster, en l’espace d’un week-end, sans modération. Des démonstrations, un marché, un petit-déjeuner géant... Ce 11ème championnat du monde de confiture promet encore de bien belles surprises et de bien belles saveurs du 16 au 18 août à Beaupuy, en Lot-et-Garonne. Niché en plein cœur du Grand Marmandais, second territoire producteur de confiture en France, ce petit village accueillera ainsi des confitures d’Argentine, du Chili, d’Espagne, de Belgique, de Colombie, du Canada, des Pays-Bas et bien entendu des quatre coins de l’hexagone. Pour le cru 2019, les confitures d’Amérique Latine feront une entrée remarquée dans le concours, consacré à la pêche, avec la participation des artisans-confituriers professionnels d’Argentine, de Chili, de Colombie et du Mexique. Le Japon se présentera également pour la 1ère fois devant un jury de professionnels. Une belle reconnaissance pour ce salon, le seul en France entièrement dédié à la confiture !



Une restauration de terroir

Si les magrets, pièce de bœuf et autre jambon braisé restent les incontournables spécialités des terroirs régionaux de l’espace restauration du salon, 2019, c’est sûr, fera la part belle aux mets du monde. Ainsi, l’Italie et sa « pasta », le Japon et ses sushis, l’Espagne et sa paella, La Réunion et ses caris, les Pays-Bas et leurs Poffertjes, nourriront les fins gourmets.

Placé sous le haut patronage du ministère de l’agriculture et de l’alimentation, ce championnat du monde professionnel permettra de décerner trois médailles - Confituriades d’or, d’argent, de bronze - à des candidats du monde entier. Il sera également le théâtre d’un concours amateur de dimension internationale.



Trois jours de fêtes

Ce championnat débutera le vendredi 16 août à 14h avec le 1er tour du championnat réservé aux artisans-confituriers professionnels et le samedi 17 août de 9h à 12h se tiendra la finale de cette compétition. Cette journée se poursuivra à 14h avec l’ouverture officielle du 11ème salon des Confituriades de Beaupuy. De 15h à 18h, les participants au concours amateur seront invités à déposer leurs pots. Et dans le même temps, dégustations, démonstrations et ateliers en tout genre seront organisés comme par exemple à 18h une dégustation du Beau-Puy, un gâteau-surprise du cuisinier Jean-Noël Duranteau. La soirée se poursuivra avec à 18h30, l’inauguration du salon des meilleures confitures par la Confrérie des Confituriades, à 19h, l’ouverture de l’espace restauration avec ses spécialités du terroir, à 21h30, un spectacle des Vils-Navets, chansonniers humoristiques, au Collineum et à 23h, un conte pyrotechnique.

Le lendemain, pour les plus matinaux, dès 7h, un vide-greniers ouvrira le long de l’avenue Belle Colline. Puis pour se mettre en jambe de 7h à 10h, un petit-déjeuner géant sera proposé avec bien entendu une farandole de confitures. Pour les plus courageux, à 7h30, départ de randonnées pédestres, équestres et attelages. Dans la matinée, Patrick Fouquet, champion du monde 2018, vous fera découvrir les secrets de sa confiture banane/rhum. L’après-midi sera rythmé par des conférences autour de Lucien Georgelin notamment. Enfin, à 18h, le salon se clôturera par la proclamation des résultats 2019 et la remise des prix du championnat du monde professionnel et du concours amateur.



Informations pratiques

Les Confituriades du vendredi 16 août au dimanche 18 août à Beaupuy, en Lot-et-Garonne. www.confituriades-beaupuy.com - Mairie de Beaupuy - 05 53 64 32 24 - mairiebeaupuy@collectivite47.fr

Confi’Pass : 3€ la journée - 5€ le weekend (Accès au salon, dégustations, ateliers, spectacles et petit-déjeuner géant du dimanche matin)



Par Sybille Rousseau

Crédit Photo : Confituriades