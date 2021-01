| Région: La lutte contre la pauvreté des jeunes se poursuit

Parmi les trois délibérations urgentes votées lors de la dernière commission permanente du Conseil régional, l'une est pour l'aide alimentaire d'urgence à destination du public jeune et précaire. Cela représente 500 000€ de subventions distribués à trois structures : la Banque alimentaire de Bordeaux et de la Gironde, l'Union régionale pour l'Habitat des Jeunes en Nouvelle-Aquitaine et l'Union régionale Nouvelle-Aquitaine des centres sociaux culturels. Dès janvier 2021, des paniers composés d'une aide alimentaire et de produits d'hygiène seront distribués aux jeunes de 15 à 30 ans en situation d'urgence.